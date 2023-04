Mogi Basquete recebe o São Caetano nesta sexta em busca da 1ª vitória na Copa São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete irá encarar o São Caetano nesta sexta-feira (21), às 18h, no Ginásio Hugo Ramos, no último confronto do primeiro turno pela Copa São Paulo. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal TV Mogi no Youtube.

A equipe realizou os últimos preparativos para o duelo nesta quinta-feira (20), com arremessos pela manhã e treino técnico/tático no período da tarde, no Hugão.

“Estamos jogando em casa, então a expectativa é a melhor possível. Viemos de quatro jogos com uma boa intensidade e jogando de igual para igual com os outros times, mas sempre batendo na trave nos detalhes finais não conseguindo fechar o duelo. Amanhã, queremos melhorar isso focando nos detalhes e impondo nosso ritmo do inicio ao fim para buscar a primeira vitória no campeonato”, ressaltou o ala Renan Allen.

Os times participantes da Copa São Paulo são: Liga Sorocabana, Pindamonhangaba, Tatui, São Caetano, Mogi Basquete e Diadema.

A competição será disputada em duas fases. Na fase de classificação, as equipes se enfrentarão em turno e returno, em chave única. As quatro equipes mais bem colocadas se classificarão para a fase final, que será jogada em sistema de cruzamento olímpico (Final Four).