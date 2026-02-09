Mogi Basquete recebe o Fortaleza no Hugão, nesta segunda-feira (9)

O Mogi Basquete já tem novo desafio pelo NBB CAIXA. Nesta segunda-feira (9), às 20h, a equipe mogiana recebe o Fortaleza, no ginásio municipal Hugo Ramos, em confronto válido pelo segundo turno da competição nacional. A partida terá transmissão ao vivo pela NSports.

Após o último compromisso no Rio de Janeiro, o elenco retomou os treinamentos no Hugão na manhã desse sábado (7) e realizou os ajustes finais na manhã deste domingo (8), com foco total na próxima sequência de jogos, que será disputada em casa.

Na tabela de classificação, o Mogi Basquete ocupa a 10ª colocação, com 12 vitórias em 23 partidas disputadas. Já o Fortaleza aparece na 17ª posição, somando cinco triunfos em 24 confrontos.

Os ingressos para o duelo já estão disponíveis e podem ser adquiridos pelo site (mogibasquete.eleventickets.com).

O NBB CAIXA é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), bola oficial Molten e marca esportiva oficial Under Armour.

Créditos: Wilian Oliveira

Mogi tentará a sua 11ª vitória no campeonato