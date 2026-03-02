A Semana

Mogi Basquete promove ação especial para o Dia das Mulheres

O Mogi Basquete entra em quadra na próxima quarta-feira (5), às 20h, no ginásio Hugo Ramos, para enfrentar o Esporte Clube Pinheiros pelo NBB CAIXA, e a partida contará com uma ativação especial em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março.

A campanha “Elas Movem o Jogo” vai disponibilizar ingressos gratuitos e limitados para torcedoras no setor arquibancada. A ação é uma parceria do clube com empresas da cidade lideradas por mulheres, reforçando a importância da representatividade feminina dentro e fora das quadras.

Patrocinam a campanha o Instituto Ferrer, a Dra. Daiane Schettino, o Colégio Raízes e a Utilizza, empresas comandadas por mulheres que se uniram para fortalecer a presença feminina nas arquibancadas.

Para garantir o ingresso, basta acessar o site oficial de vendas mogibasquete.eleventickets.com e realizar o resgate.

A iniciativa reforça o compromisso do Mogi Basquete com a valorização das mulheres no esporte, promovendo inclusão, reconhecimento e protagonismo.

Foto: Wilian Oliveira.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

