Mogi Basquete promove ação especial para o Dia das Mulheres

O Mogi Basquete entra em quadra na próxima quarta-feira (5), às 20h, no ginásio Hugo Ramos, para enfrentar o Esporte Clube Pinheiros pelo NBB CAIXA, e a partida contará com uma ativação especial em celebração ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março.
A campanha “Elas Movem o Jogo” vai disponibilizar ingressos gratuitos e limitados para torcedoras no setor arquibancada. A ação é uma parceria do clube com empresas da cidade lideradas por mulheres, reforçando a importância da representatividade feminina dentro e fora das quadras.
Patrocinam a campanha o Instituto Ferrer, a Dra. Daiane Schettino, o Colégio Raízes e a Utilizza, empresas comandadas por mulheres que se uniram para fortalecer a presença feminina nas arquibancadas.
Para garantir o ingresso, basta acessar o site oficial de vendas mogibasquete.eleventickets.com e realizar o resgate.
A iniciativa reforça o compromisso do Mogi Basquete com a valorização das mulheres no esporte, promovendo inclusão, reconhecimento e protagonismo.
Foto: Wilian Oliveira.