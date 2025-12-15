Mogi Basquete tem confronto equilibrado contra o time do Bauru

O Mogi Basquete foi superado pelo Bauru Basket por 62 a 58 na noite desta sexta-feira (12), no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, em partida válida pelo NBB CAIXA. O confronto foi marcado pelo equilíbrio do início ao fim, com alternância de domínio entre as equipes ao longo dos períodos.
Empurrado por sua torcida, o time da casa levou a melhor no primeiro quarto, fechando em 25 a 19. No entanto, os mogianos reagiram no segundo período, ajustaram a defesa e venceram a parcial por 18 a 9, indo para o intervalo em vantagem no placar.
Na volta dos vestiários, o Bauru voltou mais consistente e conseguiu controlar o ritmo do jogo nos dois períodos finais. A equipe mandante venceu o terceiro quarto por 13 a 9 e confirmou o triunfo ao fechar o último período em 15 a 12.
Os destaques do Mogi Basquete na partida foram Anderson Barbosa, o mais eficiente do jogo (27), com um duplo-duplo de 15 pontos e 11 rebotes, Paulo Lourenço, que contribuiu com 14 pontos e oito rebotes, e Dikembe André, com 12 rebotes e nove pontos.
A equipe mogiana volta às quadras na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta o Brasília Basquete, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Os ingressos já estão disponíveis para compra no site mogibasquete.eleventickets.com.
O Mogi Basquete segue com o desfalque temporário do ala Duane Johnson, afastado para recuperação de peso e condicionamento físico. O atleta segue bem, sendo acompanhado de perto pelo departamento médico e pela comissão técnica, e retornará assim que estiver totalmente apto.
O NBB CAIXA é organizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com patrocínio máster das Loterias CAIXA e do Governo Federal, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), bola oficial Molten e marca esportiva oficial Under Armour.
Foto: Andrews Clayton/Bauru Basket