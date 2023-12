Mogi Basquete joga contra o Bauru em casa nesta 2ª feira

O Mogi das Cruzes Basquete se prepara para uma sequência de dois jogos no Ginásio Hugo Ramos, na próxima semana pelo Novo Basquete Brasil (NBB). O primeiro desafio será nesta segunda-feira (18) contra o Bauru, às 20h, e o segundo, acontece na quinta-feira (21) contra o Franca, também às 20h.

O grupo tem treinado forte no Hugão em dois períodos, e o último trabalho para o duelo de segunda foi no domingo (17) na parte da tarde com um treino técnico tático. A equipe do técnico Fernando Penna, segue com duas vitórias em 14 confrontos disputados pelo campeonato.

Confira a tabela completa de jogos do Mogi Basquete pelo brasileiro.

INGRESSOS

A torcida mogiana pode garantir os ingressos através do site www.totalticket.com.br/mogi, a partir de R$ 10, com direito à meia entrada. Cada torcedor pode reservar até seis ingressos, e crianças de até 12 anos de idade não precisam apresentar o voucher de validação (entrada franca).