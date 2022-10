Mogi Basquete estreia nesta quarta contra o Praia Grande pelos Jogos Abertos em São Sebastião

A categoria SUB 21 do Mogi das Cruzes Basquete estreará no 84º Jogos Abertos ‘Horácio Baby Barioni’ nesta quarta-feira (5) contra o Praia Grande, às 11h30, no CAE Pontal, em São Sebastião, São Paulo. Os demais confrontos ainda serão divulgados pela Prefeitura de São Sebastião junto a Secretaria Estadual de Esportes de São Paulo (SEESP).

A competição que acontecerá do dia 5 a 11 deste mês, receberá cerca de 15 mil atletas de diversas modalidades. O Mogi Basquete está no Grupo ‘D’ da categoria, junto as equipes de Piracicaba, Praia Grande e Santo André.

O time realizou os últimos preparativos para a competição nessa segunda-feira (3), com um treino técnico/tático, no Hugão, e embarcou para o litoral na tarde desta terça-feira (4).

“A expectativa para os Jogos Abertos, mais uma vez, é cobrar o que estamos fazendo nos treinos para termos um bom desempenho nos confrontos. São equipes que também estão disputando o Campeonato Paulista, então esperamos demonstrar o que estamos desenvolvendo até aqui”, ressalta o técnico Alexandre Rios.