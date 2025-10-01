Mogi Basquete enfrente novamente o Pinheiros em busca de vaga na final do Paulista

O Mogi Basquete entra em quadra nesta quinta-feira (2), às 20h, no Ginásio Hugo Ramos, para o jogo 2 da série melhor de três contra o Pinheiros, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista. A equipe mogiana está em vantagem após vencer a primeira partida, fora de casa, e pode confirmar a classificação para a final diante da sua torcida.

Se necessário, o terceiro e decisivo jogo também será disputado no Hugão, na sexta-feira (3), às 20h.

O elenco comandado por Fernando Penna realizou os últimos preparativos para o duelo nesta quarta-feira (1º), com treino técnico e tático pela manhã e finalização das atividades à tarde, no ginásio.

De acordo com o técnico mogiano, a expectativa é fechar a série diante da torcida “Nosso objetivo é conquistar a vaga já amanhã. A equipe mostrou força tanto na parte ofensiva quanto na defensiva no primeiro jogo, e precisamos repetir essa postura em casa para garantir a classificação”, destacou Penna.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Mogi Basquete no YouTube.

Ingressos gratuitos patrocinados

Uma grande novidade desta fase decisiva é a parceria com empresas apoiadoras, que patrocinaram mais de três mil ingressos de arquibancada inteira para cada jogo em Mogi das Cruzes até a final. Os patrocinadores são: HIC Seguros, HIC Investimentos, IMOT, Höganäs, SinComércio, Bread King, Use360 e Colégio Raízes.

Para garantir a entrada gratuita, basta acessar o site mogibasquete.eleventickets.com e inserir os cupons promocionais: HICSEGUROSNASEMI, HICINVESTNASEMI, IMOTNASEMI, HOGANASNASEMI, SINCOMEDNASEMI, BREADKINGNASEMI, USE360NASEMI e COLEGIORAIZESNASEMI, conforme a disponibilidade de cada patrocinador.

Empresas e empresários interessados em apoiar a iniciativa podem entrar em contato pelo e-mail lucas.sanches@mogibasquete.com.

Foto: Suelenn Ladessa/Mogi Basquete

