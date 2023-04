Mogi Basquete anuncia reforços para a equipe principal na disputa da Copa São Paulo

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na tarde desta sexta-feira (28) a contratação dos atletas Lucas Lacerda, Guilherme Lessa e João Pedro Demétrio. O trio, que já teve passagens pela equipe mogiana, irá reforçar o time principal na disputa da Copa São Paulo, competição realizada e organizada pela Federação Paulista de Basketball (FPB).

Com médias de 12.6 pontos, 4.5 em assistências e 13.3 de eficiência na última temporada em passagem pelo Cerrado e Rio Claro pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o armador Lucas Lacerda irá representar o Mogi Basquete pela quarta vez em sua carreira.

O prata da casa e ala-armador, Guilherme Lessa, somou médias de 10.2 pontos, 4.6 assistências e 10.6 em eficiência pelo Brasília Basquete no NBB, e agora, retoma a cidade natal para representar o clube mogiano pela oitava temporada.

Já o pivô João Pedro Demétrio, irá para o terceiro ano defendendo a cidade de Mogi das Cruzes. O atleta, que estava no Rio Claro, também pelo NBB, tem recordes pessoais de 18 pontos e 11 rebotes pela competição, além de se consagrar MVP no CBB (Campeonato Brasileiro de Basquete) em 2021 representando o Flamengo Blumenau.

“Estamos retomando as atividades com o SUB 20 disputando a Copa São Paulo, e a nossa programação seria trazer reforços para o Paulista, mas graças a alguns patrocinadores, conseguimos nos adiantar no processo para reforçar o time já nesta competição. Os meninos mais novos têm muita vontade, raça e dedicação, mas ainda falta um pouco de experiência, então esses três jogadores virão para suprir essas necessidades, deixando o time forte. São jogadores adultos que sempre jogaram o NBB, então esperamos que eles nos ajudem a chegar nas finais, e quem sabe, chegar ao título”, ressaltou o gestor do clube, Danilo Padovani.

A estreia dos atletas na Copa São Paulo será no próximo domingo (7), contra o Liga Sorocabana, às 18h, fora de casa, pelo segundo turno do campeonato.