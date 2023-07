Mogi Basquete anuncia quatro reforços para a temporada 2023/24

O Mogi das Cruzes Basquete anunciou na manhã desta quinta-feira (26) mais quatro reforços para a temporada 2023/24, o ala-pivô Vinicius Pastos, Luiz Alberto Colina (ex-mogi), Lupa e Lukas Josuel. Os atletas irão compor a nova equipe adulta do time mogiano ao lado de Lucas Lacerda, Guilherme Lessa, que renovaram no clube, junto a contratação do técnico Fernando Penna.

O ala de 2m01, Vinicius Pastor, chega no clube para trazer experiência aos jovens que irão compor a equipe mogiana. Com passagens pelo São José, Paulistano, Rio Claro, Campo Mourão, Unifacisa, e na última temporada, pelo União Corinthians, o atleta teve médias de 3.9 pontos e 2.3 rebotes, pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

Para defender o garrafão mogiano, as contratações pontuais foram dos pivôs Lupa (Luiz Paulo Cecílio) e Lukas Josuel. Lupa, de 2m11, teve médias de 9.2 pontos, 5.0 rebotes e 10.2 de eficiência, defendendo o São Paulo Basquete, pelo brasileiro. Também já teve passagens pela Liga Sorocabana, Macaé, Pinheiros, Vasco, São José e Rio Claro. Já Josuel, de 2m02, teve médias de 3.1 pontos e passagens por Bauru e Rio Claro.

Outra novidade para a torcida, é o retorno do ala Luiz Alberto Colina, de 1m89, prata da casa que estava no Bauru, e agora, retorna a cidade natal para a sua quinta temporada.

O primeiro desafio dos jogadores, ainda na retomada do time no cenário do basquete nacional após um ano fora das competições, acontecerá no dia 3 de agosto contra o Bauru, às 19h30, fora de casa, pelo Campeonato Paulista.