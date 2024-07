Mogi Basquete anuncia novos nomes para estrear no Campeonato Paulista

A diretoria do Mogi Basquete trabalha firme nas contratações e renovações dos atletas que irão representar o time na temporada 2024/2025. Jogadores com grande bagagem estrearão nesta temporada. Até o momento, os nomes divulgados são: Eduardo França, conhecido como Edu Marília, de 22 anos, que já defendeu o Franca; Gabriel Campos, de 23 anos, que vestiu as camisas do Corinthians e Pinheiros; e Jamison da Costa Silva Junior, também conhecido como JJ, de 23 anos, ex-Pinheiros, Caxias do Sul e União Corinthians.

Além deles, foi anunciada também a contratação do ala Anthony Harris para compor a equipe do técnico Fernando Penna. O atleta já entrou em quadra pelo Cerrado, Club Atlético Goes (Uruguai) e Liga Sorocabana.

Os novatos da temporada esperam uma torcida acalorada, já que quando vinham competir contra o Mogi Basquete, percebiam uma plateia arrasadora. Agradar o torcedor e jogar ao máximo é a prioridade. O ala-pivô Jamison (JJ) deixou sua fala: “As expectativas para essa temporada são as melhores, a gente vem aqui para fazer um bom trabalho, trabalho duro, consistente, tem tudo para a gente fazer um excelente campeonato. Todas as vezes que eu vinha jogar aqui como adversário, a torcida foi sempre calorosa, tem tudo para dar certo”.

Além das novas contratações, houve renovações com os jogadores Guilherme Lessa, Felipe Gregate, Daniel Moreira, Lukas Josuel, Vitinho, Iago Barry e Gustavo Luiz, além do treinador Fernando Penna, que se despediu de Lupa, Vinicius Pastor, Luiz Colina e Lucas Lacerda.

O primeiro desafio do time será no Campeonato Paulista, com previsão para agosto deste ano, com duração de três meses, tendo início do dia 1º de agosto e término previsto em 16 de outubro. As informações e datas dos confrontos ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Basketball (FPB).

Até o momento, foram anunciados quatro novos nomes no elenco