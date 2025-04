Mogi adere ao Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança da Fundação Abrinq

Na terça-feira (22), a Prefeitura de Mogi das Cruzes adentrou no Programa Prefeitas e Prefeitos Amigos da Criança, promovido pela Fundação Abrinq. A iniciativa acompanhará a evolução das políticas públicas para crianças e adolescentes no período entre 2025 e 2028. A prefeita Mara Bertaiolli assinou a participação ao lado das secretárias municipais de Assistência Social, Daniela Mariano, e de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, e do coordenador especial da Primeira Infância, Claudio Rodrigues.

“Estamos conversando com a Fundação desde o início da gestão e agora tivemos a oportunidade de formalizar a nossa adesão. É um programa que reforça o nosso compromisso com as crianças e adolescentes de Mogi, assegurando seus direitos e promovendo novas ações”, disse a prefeita. O próximo passo será a realização da capacitação para as equipes da prefeitura, prevista para junho.

O programa aborda diferentes aspectos do desenvolvimento de crianças e adolescentes nas áreas de educação, saúde, assistência social, entre outras. “O compromisso da prefeitura é justamente fortalecer as políticas públicas que estão nas diferentes áreas da administração municipal. A capacitação vai nos ajudar a olhar as políticas públicas que já são desenvolvidas na cidade e aperfeiçoá-las e a partir de um olhar intersetorial, alinhar esses eixos, promovendo políticas públicas efetivas desde a Primeira Infância”, observou o coordenador Claudio Rodrigues.

Para as secretarias, o programa irá contribuir para avanços nos atendimentos já oferecidos. “O que nós temos hoje é a tratativa de garantir os direitos das crianças e adolescentes. Temos um número alto de crianças em acolhimento institucional e acredito que o programa vai impactar positivamente na defesa desses direitos e no resultado do nosso trabalho”, disse a secretária de Assistência Social, Daniela Mariano.

Na área de Educação, será uma oportunidade de ampliar os cuidados já oferecidos aos estudantes e fortalecer políticas públicas da infância e adolescência. “O programa vem contribuir para que a gente amplie os cuidados e trata de bandeiras importantes, como combate à violência, acesso e qualidade na educação e desenvolvimento integral”, observou a secretária de Educação, Darly Aparecida de Carvalho.

Desde 1996, o programa mobilizou mais de 11 mil prefeitas e prefeitos para a implementação de ações de modo articulado e integrado, com participação social e transparência. Em mais de 27 anos de atuação, o programa se fez presente em 83% dos municípios brasileiros, ofertando suporte e contribuindo tecnicamente com diferentes realidades.

O programa aborda diferentes aspectos do desenvolvimento de crianças e adolescentes