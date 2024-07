Mogi 500 Anos está dividido em etapas

Lançado em junho de 2022 e coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica, o Mogi 500 Anos está dividido em três etapas: “Diagnóstico: Mogi até Hoje”, “A Cidade que Sonhamos e que Precisamos” e “Caminhos Estratégicos”. Até o momento, foi apresentado ao público o resultado da primeira etapa do projeto, que foi o “Diagnóstico: Mogi até hoje”.

Durante a primeira etapa, a partir do apoio financeiro do Banco de Fomento da América Latina (CAF) e empresas que atuam no município, a SEPLAG realizou várias ações, como o levantamento técnico da consultoria Macroplan, a realização de Grupos de Trabalho Temáticos para discutir a cidade, além de ações de secretarias municipais que auxiliaram no processo de diagnóstico.

Esse processo deu origem a ações concretas para o atendimento de demandas, com entregas, como a ampliação do Pró-Hiper, a criação do Vagalume, o Programa Viva Jundiapeba, novas unidades do Programa Saúde da Família (PSF) e a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Botujuru, entre outras.

A Etapa de Diagnóstico foi concluída com o estabelecimento de oito pactos que guiarão o desenvolvimento do município para os próximos anos. São eles: preservar o meio ambiente, acelerar o crescimento econômico, fomentar hábitos saudáveis, preparar a próxima geração, reduzir desigualdades, ampliar a mobilidade urbana, promover um ambiente seguro e fortalecer a cidadania ativa.

