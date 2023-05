Missa marca primeiro ano da morte de Dom Paulo Mascarenhas Roxo

Na quinta-feira, dia 1 de junho, data que completa um ano do falecimento do 3º bispo de Mogi das Cruzes, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Opraem, às 19h, na Catedral Sant’Ana será celebrada uma missa em memória do saudoso e amado Dom Paulo, presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini,

Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Opraem, faleceu aos 93 anos no dia 01 de junho de 2022, em São Paulo (SP), onde esteve internado por cerca 20 dias. Foi o terceiro bispo de Mogi das Cruzes e esteve à frente da Diocese por 14 anos, nomeado em 07 de dezembro de 1989, tomou posse em 11 de fevereiro de 1990, e governou até agosto de 2004.

Como bispo diocesano, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Opraem, foi o responsável, entre as inúmeras atividades, pela organização do primeiro Plano Trienal de Pastoral que tinha como objetivo fortalecer a pastoral de conjunto; a reorganização da divisão das regiões pastorais; a mudança de local do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus (que ficava na Rua Ipiranga, onde, atualmente, está a Residência Episcopal) para o Centro de Convivência Tabor, e assim, atender a demanda de seminaristas que crescia; e a criação da tradicional Festa do Seminário.

Também, durante o seu episcopado foi lançado o informativo diocesano “A Caminho” e a primeira versão da página na internet da Diocese. E em 1994, a Diocese sediou o Encontro da Juventude da Conferência Episcopal Latino Americana (CELAM) e o Encontro Nacional dos Presbíteros e Diáconos Negros. Em 1999, no dia 26 de dezembro, deu início às comemorações do Ano Jubilar pelo Segundo Milênio da Encarnação de Jesus Cristo, proclamado pelo então Papa João Paulo II (São João Paulo II), e em 27 de julho de 2000, decretou a abertura do 1º Sínodo Diocesano, com o tema “O Espírito fala às Igrejas”, na carta aos fiéis, Dom Paulo Mascarenhas Roxo, Opraem, destacou os momentos pelos quais a Igreja e o país passavam, como a chegada do Novo Milênio, os 500 anos de evangelização no Brasil e o desafio de ser Igreja.

Criou quatro novas paróquias: Paróquia Pessoal São Maximiliano Kolbe (Mogi das Cruzes), Paróquia Nossa Senhora das Graças (Itaquaquecetuba), Paróquia Territorial São Maximiliano Kolbe (Mogi das Cruzes) e a Paróquia São Francisco de Assis (Suzano). Trabalhou para que a Diocese tivesse um colégio católico, que aconteceu em 26 de setembro de 2003, com a fundação do Colégio Diocesano Paulo VI. Durante o tempo que foi bispo foram marcantes as visitas pastorais que acontecia nas paróquias e regiões pastorais, mobilizando crianças, jovens, adultos, instituições, empresas, governos, uma verdadeira animação missionária.