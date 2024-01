Missa de 7º dia de Campos Machado será na sexta-feira

A missa de Sétimo Dia em homenagem ao ex-parlamentar Campos Machado, que morreu na madrugada do último sábado, 6, será nesta sexta-feira, dia 12, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, à Avenida Dr. Arnaldo, 1.831, no Sumaré. A missa será celebrada a partir das 19h.

Antônio Carlos Campos Machado faleceu aos 84 anos. Ele estava internado para tratar uma leucemia, que segundo familiares tinha descoberto recentemente.

Advogado criminalista formado pela Universidade de São Paulo, Campos Machado dedicou 36 anos consecutivos ao Legislativo Paulista (1987-2023). Nesse período, trabalhou em mais de 4 mil iniciativas legislativas, com quase 300 projetos de lei aprovados, alguns com repercussão nacional, tais como a gratuidade no transporte público estadual para pessoas acima de 60 anos, lei da liberdade religiosa, lei de acesso às praias para pessoas com deficiência, entre outros.



O presidente da Alesp, deputado André do Prado (PL), destacou a importância de Campos Machado para a Casa. “Tive a satisfação de conviver com ele como deputado na Assembleia Legislativa. O Campos Machado dedicou sua vida ao parlamento paulista. Transmito meus mais sinceros sentimentos neste momento de perda e dor a todos os familiares e amigos do amigo Campos Machado”, declarou.