Miss e Mister Terceira Idade 2023 elege vencedores em noite no Clube Náutico

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da Coordenadoria da Pessoa Idosa, realizou, na noite da última quinta-feira (26/10), a edição 2023 do Miss e Mister Terceira Idade. O evento contou com a presença do prefeito, Caio Cunha, da vice-prefeita, Priscila Yamagami e de diversas outras autoridades do município, movimentou o salão social do Clube Náutico Mogiano e elegeu Vera Lúcia Casemiro e José Aparecido Pontes como o novo casal de Miss e Mister Terceira Idade de Mogi das Cruzes.

Ficaram com a segunda colocação e foram eleitos Miss e Mister Elegância Leide Conceição da Silva Lima e Nelson Dias. Já na terceira colocação, que rende os títulos de Miss e Mister Simpatia, os vencedores foram Maristela Pinho da Silva e José Luiz do Carmo. Todos receberam faixas e prêmios.

“Faço questão de prestigiar o Miss e Mister, pois é um evento que valoriza as pessoas idosas e proporciona uma noite de descontração, lazer e confraternização. Temos adotado diversas políticas e melhorias para a população idosa na nossa cidade e esse concurso, tão tradicional, é algo que merece nosso reconhecimento”, destacou o prefeito.

Os candidatos foram eleitos por critérios como beleza, desenvoltura, elegância e simpatia. Cada membro do júri recebeu fichas, nas quais registraram notas de 5 a 10. A somatória dos pontos definiu os vencedores. A noite foi embalada pela presença e apresentação do Trio Los Angeles e teve também bufê e decoração festiva.

A secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes, parabenizou todos os participantes. “É gratificante ver vocês mobilizados, ativos e sempre presentes no Miss e Mister. A política da Assistência Social visa a valorização e dignificação da terceira idade e proporcionar momentos assim também faz parte desse trabalho”, pontuou a secretária, ao lado da coordenadora da Coordenadoria Municipal da Pessoa Idosa, Vera Lúcia de Freitas.

O Miss e Mister Terceira Idade é realizado desde 2011 e tem por objetivo não só promover um concurso de beleza para as pessoas idosas, mas principalmente promover lazer e integração para esse público, e, assim, fomentar o envelhecimento saudável, ofertar dignidade, protagonismo e autonomia para os idosos.

Vencedores Miss e Mister Terceira Idade 2023

Miss e Mister Terceira Idade

Miss – Vera Lúcia Casemiro

Mister – José Aparecido Pontes

Miss e Mister Elegância

Miss – Leide Conceição da Silva Lima

Mister – Nelson Dias

Miss e Mister Simpatia

Miss – Maristela Pinho da Silva

Mister – José Luiz do Carmo