Ministro Márcio França visita Mogi e prefeito pede ações de fomento à inovação

O prefeito Caio Cunha recebeu nesta sexta-feira (10/11), no gabinete, a visita do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e destacou as ações realizadas por Mogi das Cruzes nos últimos três anos para estimular o crescimento do setor. Foram mais de 6 mil empresas criadas na atual gestão, que obteve o resultado expressivo apesar de todos os desafios provocados pela pandemia e seus efeitos econômicos e sociais. O prefeito mogiano entregou um ofício ao ministro solicitando apoio às iniciativas que beneficiam as micro e pequenas empresas.

“Mogi das Cruzes deu um salto no desenvolvimento nos últimos três anos. No período pós pandemia, a secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação criou um comitê que orienta os empreendedores. Criamos esse ecossistema favorável para que as empresas fossem atraídas para a nossa cidade. Os números revelam que elevamos a economia e a geração de empregos”, comentou Caio Cunha.

No ofício entregue ao ministro, a Prefeitura solicita o desenvolvimento de ações que potencializem o fomento para a inovação voltada às micro e pequenas empresas em Mogi das Cruzes, tendo em vista se tratar de um fator determinante na ampliação da competitividade. Também pede o fortalecimento, a estruturação e a implementação de políticas de microcrédito aos empreendedores – potenciais ou já atuantes – , já que estas possibilitam a multiplicação dos negócios e aceleram o desenvolvimento social.

O ministro Márcio França destacou o potencial do município: “Nosso papel à frente do Ministério é desenvolver o empreendedorismo em todo o Brasil. Viemos para Mogi, porque é uma cidade que já demonstrou um potencial importante nesse setor. Temos o objetivo de identificar, orientar e financiar os empreendedores para fomentar o crescimento econômico”, ressaltou.