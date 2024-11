Ministério da Saúde entrega quatro ambulâncias para a frota do Samu

Mogi das Cruzes recebeu na quarta-feira (27), a cerimônia de renovação da Frota do Samu (Serviço Móvel de Urgência), reunindo representantes de 88 municípios, de cinco estados. Ao todo, foram entregues pelo Ministério da Saúde 100 ambulâncias zero quilômetros. Como prefeito anfitrião, Caio Cunha recebeu a primeira chave dos veículos entregues, que possuem equipamentos de ponta e que garantem atendimentos mais eficientes, além de permitir a redução no tempo resposta, o que representa maior chances de salvar vidas e menos sequelas aos pacientes.

Ao todo, Mogi das Cruzes recebeu quatro ambulâncias zero quilômetros. Durante o evento realizado na sede da empresa Engesig, na Vila São Francisco, o prefeito Caio Cunha destacou a importância dos equipamentos: “O Samu de Mogi das Cruzes deverá substituir as unidades de Suporte Básico mais antigas para a renovação da frota. A Prefeitura está empenhada em garantir melhor prestação de serviço de urgência aos mogianos. Já investimos na renovação da frota de transporte eletivo de saúde e agora estamos recebendo, por meio do Governo Federal, o apoio necessário para renovar também as viaturas que prestam atendimento móvel de emergência”.

A diretora do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Aline de Oliveira Costa, falou sobre as metas do Governo Federal. “O Samu está completando 20 anos de existência em 2024 e deve chegar à marca de mil ambulâncias renovadas até o final do ano que vem”.

A substituição de veículos antigos ou desgastados por ambulâncias mais modernas, equipadas com tecnologia e recursos avançados permitem maior segurança e agilidade no transporte de pacientes em qualquer região, inclusive em áreas mais distantes de Mogi das Cruzes.

A melhoria da frota é também uma ação voltada para redução de custos com manutenção de veículos e garantia da qualidade do atendimento aos pacientes. Os veículos foram encaminhados para a base do COI (Centro de Operações Integradas) para que o município providencie documentação e seguro. O início da operação deverá ocorrer após emplacamento dos veículos e liberação da apólice.

Mogi das Cruzes faz parte do Cresamu, que atende seis municípios na região: Arujá, Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel e Mogi das Cruzes. Conta com 16 veículos, sendo 12 atuantes e em circulação e quatro reservas técnicas. No último ano, foram cerca de 45 mil atendimentos realizados.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.