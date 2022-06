Com a bonita missão de, ao lado dos festeiros, encabeçarem o mais tradicional evento religioso da cidade, a advogada Milena da Costa Freire Rego, 44, e o engenheiro de Infraestrutura de TI Eduardo Ferreira Rego, 48, são os capitães de mastro da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi, que termina neste domingo, dia 5. À frente da festa, eles esperam que seja um momento de devoção a Deus e de comunhão entre os devotos.

Milena nasceu em Cachoeira Paulista, Eduardo, em Mogi, mas dos tempos de infância, ambos recordam com saudade das viagens em família, das idas à casa dos avós e das brincadeiras com os primos. Milena é advogada especializada em Direito Tributário e Processo Civil pela PUC-SP. Já o esposo cursa MBA em Data Science pela USP. O desejo de servir à comunidade em que vivem encaminhou o casal para suas áreas de atuação.

(Foto: Natália Amschinger)

Milena da Costa Freire Rego e Eduardo Ferreira Rego | Capitães de mastro

Aprovada no seu primeiro exame da OAB, Milena atua como advogada autônoma com escritório próprio desde que se formou, trabalhando principalmente com assessoria de empresas. Eduardo tem passagem por multinacionais europeias, com plantas em Mogi das Cruzes e São Paulo. Moram em César de Souza, são casados há 17 anos e têm dois filhos, Matheus, de 15, e João Pedro, de 9. Muito unidos, adoram viajar em família e receber os amigos dos filhos em casa. “Gostamos de casa cheia”, dizem. Os dois adoram cozinhar: Milena é especialista em Massas e Eduardo um churrasqueiro de mão cheia. Ela se diz empática, porém um pouco teimosa.

Coleciona livros e xícaras e adora os perfumes da Carolina Herrera. Ele considera-se batalhador, porém “turrão”, adora eletrônicos e joga vôlei semanalmente. O perfume dele é One Million. Os dois gostam da cor preta e preferem o estilo casual: ela com calças jeans e ele com abrigos. Milena está lendo a biografia São José Maria Escrivá e Eduardo prefere uma leitura mais técnica. Adoram os filmes da saga Star Wars e, das viagens, ficaram impressionados com Atlanta, nos EUA e, pelo Brasil, Parnamirim-RN. Milena gostaria de aprender a pilotar moto e Eduardo sonha em conhecer a Inglaterra.

Ela, devota de Santa Faustina Kowalska, é filha de Eunice Maria, 66, e de Henrique Malta Freire, 69. Eduardo é devoto de Santa Rita, filho de Alzemy, 70, e Alvaro de Oliveira Rego, 80. Ambos devem aos pais os valores de trabalhar primeiro para depois colher os frutos. Na vida, valorizam a empatia e reciprocidade. A frase deles: “Pois quando sou fraco é que sou forte”.