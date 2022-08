Metas e Objetivos: como alcançar ainda esse ano

Metas e Objetivos, se você pudesse dar uma nota de zero a dez, qual seria a sua em relação ao que já alcançou esse ano? Já estamos no segundo semestre do ano e nesse momento muitas pessoas começam a viver o verdadeiro desespero que o ano está acabando e elas não fizeram nada, enquanto um outro grupo de pessoas consegue celebrar as conquistas do primeiro semestre e acelerar os objetivos a serem alcançados até o final de ano.

Você já parou para refletir o que esta por trás desses dois grupos com resultados tão diferentes? Se todos estão vivendo dentro do mesmo país, possuem a mesma quantidade de horas diárias. Qual causa raiz da realização ou não desses objetivos e metas? Vamos lá uma coisa muito importante de se trazer aqui é a questão da decisão, as pessoas de sucesso ou aquelas que alcançam seus objetivos e metas inicialmente elas decidiram conquistar, enquanto aqueles que não alcançam sempre ficam cercados de dúvidas essas que geram procrastinação.

Muito tem se falado da procrastinação nos últimos tempos, porém muitas pessoas ainda nem perceberam que já fizeram dela um hábito, que é de deixar sempre tudo para depois, adiando decisões importantes, ações e principalmente cumprir com disciplina o que precisa ser feito.

A boa notícia para você que faz parte do primeiro grupo mencionado acima que sente que o ano passou muito rápido e você fez ou realizou muito pouco, calma ainda dá tempo de realizar muito nesse segundo semestre e tudo vai depender de você. Então preparei abaixo um roteiro que você pode seguir para auxiliar no alcance de suas metas.

1- Defina o que deseja: Esse é o primeiro passo, muitas pessoas só falam aquilo que não querem em suas vidas e quando são perguntadas o que você realmente quer, elas travam. Então primeiramente decida quais são os objetivos e metas que você quer alcançar, para facilitar separe entre as principais áreas da sua vida, separe em caixinhas. Quem quer tudo não consegue focar em nada.

Saúde – Trabalho – Lazer – Relacionamentos – Vida Financeira – Conquistas Materiais (cada pilar desse tem sua importância para a criação de equilíbrio na vida.

2- Planeje: Sabendo o que deseja agora é a hora de visualizar e ter clareza do resultado e como chegar lá. Uma ferramenta bem legal para auxiliar é o SMART, você já ouviu falar? Essa técnica é usada no mundo inteiro por empresas e pessoas de alta performance a estrutura fica assim:

S – Especifico – O que você realmente quer em cada área, dar nome ao objetivo, foco no que deseja.

M – Mensurável: Qual o número ou evidência dessa realização, por exemplo se ganhar mais dinheiro é seu objetivo, aqui você deverá colocar quanto mais R$5 mil, 10 mil e por ai vai.

A- Alcançável: Quais ações você precisa começar a fazer para alcançar esse objetivo? Novos resultados precisam de novos comportamentos.

R- Relevante: Porque isso é importante para você, aqui esta o proposito em alcançar, se não for grande o suficiente você tende a desistir no primeiro desafio.

T – Tempo: Sempre digo, o tempo que se tem é o tempo que se leva, nessa parte você deverá colocar dia, mês e ano.



3- Foco: Crie uma agenda da produtividade, pode ser no papel ou on line, divida seu dia em blocos, colocando em cada horário suas atividades, lembre-se quem vai alcançar novos objetivos não é a pessoa que você é hoje e sim a pessoa que você vai se tornar. A produtividade é ter foco em ações importantes que te aproximam dos seus objetivos e uma pergunta que você pode se fazer quando estiver diante de uma tarefa é: Essa atividade me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Simples, as atividades que te afastam precisam ser delegas ou eliminadas.



4- Responsabilize-se: Assuma a responsabilidade pelos seus resultados, as pessoas de sucesso estão o tempo todo no comando, elas sabem que quando algo não sai conforme o planejado é necessário tirar o aprendizado e seguir em frente. Muitas vezes você não terá o domínio em mudar as situações do seu ambiente, porém pode mudar a forma como reage ao que te acontece.

Esses são os quatro pilares básicos para você realizar seus objetivos ainda esse ano. Decida, planeje, mantenha o Foco e Assuma a responsabilidade. Posso dizer que fácil não será, não tem fórmula mágica para o crescimento ou sucesso, entenda que o verdadeiro sucesso não é a chegada e sim jornada. Muitas pessoas desistem de suas metas e objetivos por acharem “difícil” demais, entenda que o processo te fará evoluir como pessoa e profissional, a jornada é o maior presente que você pode receber, o resultado é apenas o troféu.

Bora construir uma jornada incrível.