Mestrado em Políticas Públicas da UMC promove aula inaugural aberta ao público

Em um contexto político muito polarizado, os processos de gestão de políticas públicas sofrem abalos ou se mantém sólidos independente dos acontecimentos? Quais os desafios de se gerir políticas públicas no Brasil de hoje? Como a Universidade pode estar mais próxima dos governos? Essas são algumas das questões que serão abordadas na aula inaugural do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Políticas Públicas da UMC. O evento gratuito e aberto ao público externo, acontece nesta quinta-feira 23 de março, às 18h30, no auditório do Centro Cultural da UMC.

A aula inaugural do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Políticas Públicas será ministrada pela advogada e administradora de empresas Flávia Oliveira, pós-graduada em Gerência de Cidades. Com quase 20 anos de experiência no setor público, Flávia já foi Secretária de Administração, Fazenda e Planejamento e Tecnologia da Informação em Caraguatatuba/SP, tendo como principal responsabilidade a gestão dos setores de licitação e contratos, bem como almoxarifado e patrimônio.

Essa atividade marca o início do semestre letivo do Mestrado em Políticas Públicas da UMC, que já há quase uma década analisa as questões relacionadas ao tema no Alto Tietê e região; apresentando soluções para gestores em três linhas de pesquisa: Meio Ambiente e Dinâmicas Sociais; Práticas de Saúde e Desenvolvimento e Políticas Culturais e Educacionais com foco em diversidade e cidadania. Destacam-se os projetos Caminhos do Itapeti, de práticas sustentáveis na Serra do Itapeti, em Mogi das Cruzes, com vários desdobramentos, parcerias e ações com vistas à preservação da Mata Atlântica.