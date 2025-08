Mesatenistas de Bertioga se destacam em dois torneios, em julho

Os atletas de tênis de mesa de Bertioga brilharam em duas importantes competições realizadas no último fim de semana e conquistaram, juntos, 11 medalhas — reflexo do talento e da dedicação dos alunos do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa da cidade. As disputas ocorreram em Praia Grande e Suzano, com destaque para o desempenho individual e em duplas dos representantes bertioguenses.

No sábado (26), durante a etapa da Liga Litoral, em Praia Grande, Bertioga garantiu sete medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e três de bronze. Joaquim Dorta foi campeão na categoria Sub-9 e Uwe Michel conquistou o ouro na V-50. Kailana Chernow (sub-9) e Kaio Silva (Adulto) ficaram com a prata, enquanto os bronzes foram para Victor Rubens (Sênior), e para a dupla Kaio Silva e Uwe Michel.

Já no domingo (27), foi a vez de Suzano receber a Liga Digital, onde os mesatenistas de Bertioga faturaram mais quatro medalhas — duas de prata e duas de bronze. Uwe Michel foi vice-campeão na categoria V-60, e Maxsuel Ulisses ficou com a prata no sub-15. Miguel Jorge garantiu o bronze no sub-13, além de subir ao pódio ao lado de Maxsuel Ulisses na disputa por duplas.

Todos os medalhistas são alunos do Centro de Treinamento de Tênis de Mesa de Bertioga, que oferece aulas gratuitas para a população. Atualmente, cerca de 160 alunos participam do projeto, desenvolvido no Paço Municipal. As aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e os interessados podem se inscrever presencialmente no Ginásio Municipal Alberto Alves, localizado na rua Henrique Montez, s/nº, no Centro da cidade.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar cópia do documento de identificação e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria de Esportes e Lazer, pelo WhatsApp: (13) 3317-2004.

