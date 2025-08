Mês da “Primeira Infância” recebe vereadores de Mogi em abertura

Vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes participaram na manhã desta segunda-feira (4), da abertura do “Mês da Primeira Infância/Agosto Verde”, realizada no Cemforpe (Centro Municipal de Formação Pedagógica), na Nova Mogilar. Compareceram ao encontro os vereadores Francimário Vieira, o Farofa, — presidente da Casa de Leis ­—, Bi Gêmeos, Edson Santos, Priscila Yamagami Kähler ­— vice-presidente e integrante da Comissão Permanente de Educação do Legislativo—, e Osvaldo Silva.

Os parlamentares foram recepcionados no evento pela prefeita Mara Bertaiolli, pela secretária Municipal de Educação, Darly Aparecida de Carvalho, e pelo coordenador da Primeira Infância de Mogi, Cláudio Rodrigues, entre outros secretários e autoridades.

“A Câmara Municipal é fundamental para que projetos sérios e grandiosos possam ser votados e autorizados. Os vereadores são grandes parceiros. Estamos construindo Mogi em conjunto. O presidente Farofa nunca deixa de me ouvir. Muitas vezes, eu ligo para ele e falo: preciso de vocês para aprovar algo muito bom para nossa Mogi. Ele sempre diz: Mara, vamos conversar”, disse a prefeita Mara Bertaiolli.

O coordenador da Primeira Infância, Cláudio Rodrigues, disse que está à disposição dos vereadores para esclarecer dúvidas sobre o projeto de lei do Plano Municipal da Primeira Infância. “Estamos à disposição para apoiar os vereadores no que for necessário para aprovarmos o Plano Municipal da Primeira Infância. É um projeto que vai entrar no debate e será fundamental para que a governança e a sustentabilidade das políticas públicas para a Primeira Infância alavanquem em nossa cidade”.

O presidente da Casa de Leis comentou sobre a importância de se investir nas crianças e nos profissionais da educação. “Agradeço o coordenador Claudinho e a prefeita Mara, que é educadora. O futuro do nosso país passa pela Educação. A Câmara Municipal está acompanhando de perto tudo que a Prefeitura faz. Na LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e na LOA [Lei de Orçamento Anual], vamos priorizar a primeira infância. Peço uma salva de palmas para o pessoal da rede de ensino: são vocês quem vão fazer da nossa Mogi das Cruzes referência na Região e até no Brasil. A Prefeita Mara tem cuidado com os professores e demais profissionais: valoriza e capacita”.

O vereador Edson Santos também falou. “É muito importante discutir o futuro da primeira infância, que já começa na gestação. Parabenizo toda a equipe da Prefeitura pela sensibilidade da administração, que está mobilizando várias secretarias para atender com qualidade nossos pequenos”.

Priscila também deixou sua mensagem. “É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse provérbio africano, que é tão lindo e profundo, é um convite a todos nós”.

O vereador Bi Gêmeos também se manifestou. “Parabenizo a prefeita Mara pela iniciativa de valorizar a primeira infância. Sou pai do Davi e vivo a primeira infância todos os dias. Fico feliz porque estamos investindo no presente e no futuro de Mogi das Cruzes. Isso vai garantir a esperança e a transformação real”.

Bi Gêmeos também disse que a tramitação do PL da Primeira Infância será ágil. “Amanhã vai dar entrada no Legislativo o projeto de lei com o Plano Municipal da Primeira Infância. Ainda em agosto, vamos aprovar esse Plano, que vai ser o primeiro do Alto Tietê”.

A prefeita Mara também falou sobre as ações da Cidade para a faixa etária.

“As metodologias adotadas têm de atender às necessidades específicas da primeira infância, respeitando o ritmo de aprendizado e de desenvolvimento das crianças. Também devemos proporcionar oportunidades para cada uma das nossas crianças. A educação infantil é base para toda a vida”.

Na ocasião, foi assinada parceria entre o Executivo e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que trouxe o personagem “’Nelson, o Nenê”, que, por meio das redes sociais (@Nelsonene), vai prestar informações para cuidadores, educadores, pais e responsáveis de forma lúdica. A Prefeitura firmou ainda parceria com a Fundação Van Leer para capacitação de professores.

