Merendeira mogiana está entre as cinco melhores do País

Após uma trajetória de sucesso no reality show “Merendeiras do Brasil”, a Auxiliar de Desenvolvimento de Educação (ADE) Geralda de Oliveira Leite Silvano, a tia Gê, conquistou o quarto lugar no programa, realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A premiação foi entregue no auditório do Ministério da Educação em Brasília (DF) nesta quinta-feira (30/06).

“É um grande orgulho para nossa cidade. A tia Gê nos representou de forma brilhante, valorizando nossos profissionais que proporcionam todos os dias uma alimentação de qualidade em forma de carinho para as crianças da rede municipal’”, disse a secretária de Educação, Patricia Helen Gomes dos Santos. Mogi das Cruzes foi convidada a participar da competição devido ao seu destaque no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). A cidade, que representou o Estado de São Paulo na competição, investiu 46,6% no programa, superando os 30% determinados na legislação.

Nascida em Mogi das Cruzes, Geralda trabalha há 16 anos na Secretaria de Educação, destes 15 anos na EM Profª Florisa Faustino Pinto, no Oropó. “Para mim foi uma honra muito grande participar do reality, nem sei expressar o tamanho da minha gratidão. Não consigo nem mensurar a honra em representar Mogi, a cidade que eu amo, onde nasci e cresci e o mais incrível, representar o Estado inteiro”, disse.

A mogiana fez parte de um grupo de 15 merendeiras de diferentes regiões do Brasil selecionadas para participar do programa e representar as mais de 300 mil merendeiras brasileiras. O programa, exibido em rede nacional, começou a ser transmitido no início de maio e terminou no último domingo (26/06). Tia Gê foi para a final com as representantes de Maravilha em Santa Catarina, Capitão Leônidas Marques no Paraná, Lucena na Paraíba e Itati no Rio Grande do Sul.

Para a profissional, o comum entre todas é o amor pela profissão. “Eu não escolhi ser merendeira, eu quis ser merendeira. Vejo que não estou sozinha nessa jornada, tem muitas que fazem por amor mesmo e pela criança. Como é bom saber que no Brasil inteiro tem pessoas que gostam de trabalhar na merenda escolar, sabem que a criança necessita deste carinho e do alimento”, disse. Em Mogi, ela é responsável junto à equipe da cozinha da unidade escolar, pela alimentação de mais de 700 alunos.

A dedicação da Tia Gê foi reconhecida também entre as profissionais de Mogi das Cruzes, que escolheram seu nome para representar a merenda da cidade. Na escola em que ela trabalha, a torcida foi grande entre os alunos, a equipe e toda a comunidade escolar. A Câmara Municipal também homenageou a merendeira com uma moção de aplausos por sua participação no programa.

Em Brasília, tia Gê foi acompanhada pela nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, Bruna Mariana Braga. A profissional participou da solenidade junto ao presidente do FNDE, Marcelo Lopes da Ponte, ao coordenadora-geral do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Karine Silva dos Santos e o reitor da Unilab (Universidade Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira), instituição de ensino superior responsável pela execução do programa, Roque do Nascimento Albuquerque.