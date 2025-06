Mercado Municipal se prepara para vendas no Dia dos Namorados

A expectativa dos comerciantes e Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar de Mogi é por um aumento de até 15% nas vendas no setor

A proximidade do Dia dos Namorados (12) está movimentando o Mercado Municipal e gerando grande expectativa entre os comerciantes do local. A Secretaria de Agricultura e Segurança Alimentar (SMASA) projeta um aumento de até 15% nas vendas de itens tradicionais da data comemorativa, com destaque para os arranjos florais e algumas frutas, como o morango e maçã.

Os floristas Odair e Celma, que atuam há anos no Mercado Municipal, se prepararam com antecedência para atender à demanda. “Reforçamos o estoque e já recebemos pedidos antecipados, principalmente de rosas vermelhas e orquídeas, que são as preferidas dos apaixonados”, conta Celma de Deus, responsável pelo box “Celma Flores”. Segundo Odair de Sousa, apesar do frio ter afetado parte da colheita, a qualidade das flores está garantida. “Trabalhamos com fornecedores diretos do campo e estamos com uma variedade linda à disposição dos clientes”, completa.”É a segunda maior data para vendas de flores, atrás apenas do Dia das Mães. Então, nosso preparo acontece muito antes da data e até as vendas de última hora”, completa o responsável pelo box Margarida Flores, do Mercado Municipal.

De acordo com o secretário de Agricultura e Segurança Alimentar, Renato Abdo, o Dia dos Namorados tem um papel importante na economia local. “Além de aquecer o comércio e estimular o consumo, a data gera empregos temporários e movimenta toda a cadeia produtiva — desde o pequeno produtor rural até os vendedores no varejo”, afirma.

Dentre os itens mais procurados estão as clássicas rosas vermelhas (as colombianas são mais vistosas e duram mais), as orquídeas (rosas, lilá, brancas e azuis) , lírios, begônias e crisântemos. No entanto, chocolates artesanais, bebidas e pequenos acessórios também estão em alta, contribuindo para o aumento do fluxo de consumidores.

A secretaria estima que a movimentação financeira no Mercado Municipal durante a semana do Dia dos Namorados se intensifique. “É uma oportunidade de presentear com produtos frescos, de qualidade e com um toque de carinho — tudo isso valorizando a produção local”, finaliza o secretário Renato Abdo.

Com o Dia dos Namorados, a movimentação financeira no Mercado Municipal se intensificará com vendas de flores