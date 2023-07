Mercadão recebe exposição sobre os 115 anos da Imigração Japonesa no Brasil até 18 de julho

A exposição “Arigatô Mogi! 115 anos da Imigração Japonesa no Brasil” está em cartaz no Mercado Municipal (Mercadão), até o dia 18 de julho. A ação gratuita foi organizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, na região central.

Com uma seleção de 30 imagens fotográficas que abordam as vivências dos imigrantes japoneses, a mostra tem o intuito de celebrar a chegada dos nipônicos no Brasil, em 18 de junho de 1908.

A exposição reúne registros culturais, das práticas cotidianas e agrícolas, bem como a visita do príncipe Akihito e a princesa Michiko à cidade. As fotografias são do acervo do Arquivo Histórico Municipal “Historiador Isaac Grinberg”, do Museu da Imigração, dentre outros.

O Mercadão fica na rua Coronel Souza Franco, 440, no Centro de Mogi das Cruzes e funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, aos sábados, das 8 às 16 horas, e aos domingos e feriados, das 8 às 12 horas.