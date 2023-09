Mega hair conquista mulheres com cabelo dos sonhos

O Studio Bem Me Quero, localizado na charmosa Vila Helio, já se tornou uma das grandes referências em cuidados com o cabelo na região. O espaço, capitaneado pela hairstylist Kauany Lima, é conhecido pelo trabalho de coloração e outros tratamentos de beleza. E agora, desde fevereiro, o salão vem se destacando com um dos serviços mais procurados por quem procura um cabelo bonito e volumoso: o mega hair.

Engana-se quem associa mega hair àquelas velhas imagens de um cabelo exageradamente longo: o mega hair é indicado para quem busca por um volume e comprimento bonitos, mas natural – ninguém diz que não é o cabelo da pessoa!

Kauany explica que o método utilizado no salão, o da fita adesiva, é um dos melhores por conta da praticidade e do conforto. “Algumas técnicas machucam e a fita adesiva é super confortável. É a única que é indolor, flexível e não tem tração, o que não prejudica quase nada o couro cabeludo”, explica.

O diferencial já começa na compra do cabelo: no Bem me Quero só entra cabelo nacional. A colocação também leva em conta o tipo de fios da cliente, para que haja o mínimo de dano ao cabelo natural. Os cuidados são os mesmos feitos com os fios naturais: desembaraçar com cuidado, usar produtos de qualidade e hidratar sempre.

Mas pode descolorir, escovar e pranchar? Segundo Kauany, pode sim. “Eu trabalho com os melhores cabelos do mercado, então pode escovar, pintar e fazer outros procedimentos”. A durabilidade de um mega hair é de mais de um ano e o indicado é fazer manutenção de dois em dois meses.

Promoção especial

Kauany se destaca nas redes sociais não só pelos seus trabalhos com cabelo. Ela, que fez cirurgia bariátrica, sempre compartilhou o pós da cirurgia, sua perda de peso, recuperação e também a perda de cabelo, bastante comum para quem faz o procedimento. “Eu mesma coloquei mega hair depois da cirurgia e isso foi fundamental para a minha autoestima. Por isso decidi criar uma promoção especial para quem realizou a cirurgia e quer colocar o mega hair”, diz. O desconto, de 20% na compra do cabelo, foi uma maneira que Kauany achou de seguir ajudando mulheres na pós-bariátrica.