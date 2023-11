MedPlus comemora o feito de 1.778 cirurgias no mês no HMAPN

Um recorde histórico para a saúde pública da baixada fluminense está fazendo a alegria de pacientes e gestores do Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias: 1.778 cirurgias realizadas no mês de setembro. É o maior número de operações já realizado pela unidade que tem 24 anos. “Ao completar um ano e oito meses de municipalização nós estamos comemorando esse feito, que é inédito e só reforça a potência da parceria que gente séria e comprometida com a população pode fazer”, Tiago Simões Leite, diretor Médico da MedPlus.

A empresa, especializada em terceirização de serviços médicos, apoia o trabalho da Secretaria de Saúde de Duque de Caxias desde fevereiro de 2022, assumindo o compromisso de ampliar os atendimentos na mesma medida em que a gestão pública que planeja obras e traz trazendo mais equipamentos para a unidade. “Essa é a parceria que funciona. Onde todos fazem o seu melhor os resultados aparecem e a população é bem cuidada”, ressalta Simões Leite.

HMAPN passou de 750 cirurgias/mês em janeiro/2022 para 1.778 em setembro/2023.



Números de Setembro no HMAPN

Atendimentos: 14.747

Cirurgias: 1.778

Procedimentos ambulatoriais: 706

Atendimentos ambulatoriais: 2.606

Melhorias

No fim de setembro foi entregue um novo Centro de Traumatologia com 32 novos leitos. A maternidade e o Banco de Leite Humano também passaram por reformas. A maternidade ganhou novos espaços: uma enfermaria canguru (destinada a bebês prematuros), sala de aula, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais.



Especialidades

No HMAPN, a MedPlus, que faz desde o planejamento de escalas médicas e gerenciamento de materiais e insumos, até́ a seleção dos profissionais. Atua no hospital com 919 associados em 26 especialidades. A maioria são pediatras (158), obstetras (126) e anestesistas (109). Os outros médicos são especializados em, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia vascular, clínica médica, emergência adulto, emergência pediátrica, gastroenterologia, bucomaxilofacial, hemoterapia, medicina de família e comunidade (PAD), medicina do trabalho, neonatologia, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, radiologia e diagnóstico por imagem, reimplantes e microcirurgia, terapia intensiva adulta, terapia intensiva neonatal, terapia intensiva pediátrica e transplante de órgãos e tecidos.

