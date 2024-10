Medicina UMC: referência em tradição e história

Curso de Medicina tem 56 anos de tradição

Com 56 anos de existência, o curso de Medicina da UMC (Universidade de Mogi das Cruzes) é uma referência nacional. A partir de um ensino tradicional e diferenciado que introduz as melhores práticas e trabalha com o aluno sob o ponto de vista humano, a Universidade oferece laboratórios que possibilitam a aquisição do conhecimento real. Assegurando uma experiência realista de aprendizagem, a UMC mantém uma infraestrutura completa com laboratórios e metodologias que possibilitam e contribuem ao aluno uma experiência real. Um dos grandes diferenciais do curso de Medicina UMC, porém, é seu corpo docente altamente qualificado e reconhecido nacional e internacionalmente.

Alguns dos exemplos de grandes e importantes profissionais docentes do curso de Medicina “estrelam” a campanha publicitária do Vestibular 2025. Dentre eles destacam-se Dr. Jean Gorinchteyn (infectologista, foi aluno e é professor da UMC há 20 anos, foi secretário de Saúde do Estado de São Paulo de 2020 a 2022); Dr. Carlos Matheus Rotta (foi aluno e é professor da UMC há quase 40 anos, PhD, doutor e mestre em cirurgia na área de coloproctologia, doutor do aparelho digestivo, é pesquisador UMC, com atuação na Universidade de Roma IV – Itália); Dra. Denise Steiner (dermatologista, professora da UMC há 20 anos, foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2013/14), é integrante da Academia Americana e Europeia de Dermatologia e diretora do Colégio Ibero Latino-Americano de Dermatologia); Dr. Ronaldo Elchemr Kalaf (aluno egresso UMC, atuou na vice-presidência do Santa Helena Saúde, diretor de Negócios do Hapi Vida e CEO – Chief Executive Officer da Amil) e Dr. Luiz Fernando Pina (ginecologista, com pós-doutorado em Harvard, fundador do Baby Center, autor de livro e professor da graduação e pós-graduação UMC).

Dentre as principais características do curso e atributos, também destacam-se a Policlínica, unidade própria de atendimento, o Instituto Central de Saúde – Policlínica, e mais de 1.400 leitos hospitalares contratados entre a UMC e as unidades hospitalares. Os seus alunos também podem ter experiências clínicas nos melhores hospitais do Brasil e da América Latina, garantindo uma formação robusta e abrangente.

Durante o internato, fase crucial na formação médica, eles têm a possibilidade de vivenciar uma imersão nas áreas e especificidades médicas dos principais hospitais do Alto Tietê e São Paulo, como: Hospital Emílio Ribas (excelência em doenças infecciosas), Hospital AC Camargo (referência mundial emoncologia), Hospital Luzia de Pinho Melo (considerado um dos melhores atendimentos SUS do país), Hospital Maternidade Pública Vila Nova Cachoeirinha – Hospital Dr. Mario Altenfelder Filho e a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. Exemplo de excelência e dedicação ao futuro da saúde, o curso de Medicina UMC prepara médicos não apenas para atender às necessidades do presente, mas também para enfrentar os desafios da medicina do futuro.

O vestibular da UMC está com as inscrições abertas até dia 19 de novembro, pelo site (https://www.umc.br/vestibularmedicina/). Já a prova, será realizada no dia 23 do mesmo mês.

UMC mantém infraestrutura completa com laboratórios e metodologias adequadas