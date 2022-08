McDia Feliz acontece neste sábado, dia 27

Considerada uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil, o McDia Feliz é o principal evento beneficente da Rede McDonald’s. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald que, há mais de 23 anos, atua para proporcionar saúde e bem-estar para crianças, jovens e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Neste ano, a 34ª edição do McDia Feliz, que acontecerá neste sábado, dia 27 de agosto, vai beneficiar 66 projetos de mais de 50 instituições que atuam na oncologia pediátrica de norte a sul do país.

Em Mogi e região, o McDia Feliz ganha o apoio da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco. No sábado, todos os Big Mac® vendidos nos restaurantes McDonald’s da região do Alto Tietê têm parte da renda revertida para ações de combate ao câncer infanto-juvenil, como o Projeto “Trenzinho Leva e Traz”, que oferece tratamento ágil, seguro e confortável para crianças e adolescentes com câncer atendidos pela TUCCA – 100% pela Cura do Câncer, o ambulatório de Oncologia Pediátrica anexo ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera.

A cerimônia de abertura será a partir das 10h30 no McDonald’s Ipoema, em César de Souza. Depois, as voluntárias da Rede visitarão as lojas de Mogi e Arujá, franqueadas de Roberto Pestana. Não haverá nenhuma ação especial na data, seguindo o protocolo de segurança contra a Covid-19.

Quem preferir pode adquirir o Tíquete Big Mac antecipadamente com as voluntárias, pelo valor de R$ 18. Mais informações pelo 4725-7756.