Maternidade vai virar Centro de Saúde

A Maternidade Municipal de Mogi, que foi construída em Brás Cubas, do lado do Hospital, será transformada em um Complexo de Saúde da Mulher e Primeira Infância, com entrega prevista para o segundo semestre do próximo ano. Os serviços complementam o atendimento iniciado no Novo Pró-Mulher, em funcionamento desde o último mês de junho.

A novidade foi adiantada pelo prefeito Caio Cunha e a vice-prefeita Priscila Yamagami, na última terça-feira, dia 20, durante entrevista coletiva para apresentar o balanço das ações desenvolvidas pela gestão municipal neste ano.

As obras da nova estrutura foram iniciadas na gestão anterior, do ex-prefeito Marcus Melo, e concluídas este ano. Com investimento de R$ 35 milhões e capacidade para até 500 partos por mês, a maternidade teria, de acordo com a prefeitura, um custeio mensal de R$ 4 milhões. Segundo o prefeito, não há demanda para tantos partos na cidade. “A Santa Casa presta um bom serviço em relação à maternidade. Então, decidimos fazer da Maternidade um complexo de saúde da mulher e da primeira-infância”, explicou o prefeito.

A ideia é que as gestantes mogianos possam fazer todo o pré-natal no novo Centro de Saúde, com exames, planejamento familiar e inclusive partos, com foco no parto normal e humanizado. Além disso, a administração municipal pretende criar um atendimento direcionado a bebês recém-nascidos de até três meses, garantindo um desenvolvimento mais saudável em uma das fases mais delicadas da infância. “Com essas mudanças, a expectativa é de ter cerca de 100 partos por mês na unidade e o custo mensal cairia para R$ 2 milhões por mês”, esclareceu Caio.