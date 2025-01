Maternidade Municipal será inaugurada ainda este ano, anuncia secretário estadual

Confirmada a parceria entre Pprefeitura e governo estadual para viabilizar o serviço

A Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes será inaugurada ainda em 2025. O anúncio foi feito na segunda-feira (27) pelo secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, durante visita ao município. Além disso, ele confirmou a ampliação das vagas de hemodiálise, a mudança da Farmácia de Alto Custo para um espaço mais adequado e a regionalização do sistema de regulação de saúde (Siresp).

Após uma reunião técnica no gabinete da prefeita Mara Bertaiolli, Paiva visitou as instalações da maternidade, fechada há quatro anos, e garantiu que a unidade será ativada até o fim do ano. Também foram discutidas medidas como a abertura de 30 novas vagas para hemodiálise, permitindo que pacientes renais crônicos façam o tratamento na própria cidade, e a transferência da Farmácia de Alto Custo para um local mais amplo, com definição prevista em até 60 dias.

Outra proposta em estudo é a criação de um centro de hidratação para pacientes com dengue, serviço preventivo diante do aumento de casos no interior do estado. Segundo a administração municipal, a visita do secretário reforça a retomada do diálogo entre Mogi das Cruzes e o Governo do Estado, garantindo investimentos e melhorias na área da saúde.

“Visitamos as instalações e trata-se de um equipamento extremamente bem estruturado, que pode atender com muita qualidade a população”, afirmou o secretário Eleuses Paiva.

Já a prefeita Mara Bertaiolli destacou a importância da parceria com o Estado: “Mogi das Cruzes está retomando o diálogo com o Governo do Estado e buscando as parcerias necessárias para o crescimento da nossa cidade. A parceria foi restabelecida e quem ganha é a população mogiana.”

Mara Bertaiolli recebe o secretário Eleuses Paiva em Mogi das Cruzes para discutir avanços na saúde municipal.