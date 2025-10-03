MasterClin inaugura nova unidade na Vila Oliveira, neste mês

Clínica oferece serviços de lazer, estética e hotelaria para pets

O Centro Veterinário MasterClin inaugurou a sua mais nova unidade na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, no dia 1º de outubro, trazendo um espaço moderno e completo dedicado à saúde e ao bem-estar dos pets. A clínica oferece atendimento em mais de 12 especialidades, como neurologia, ortopedia, dermatologia e endocrinologia, garantindo tratamentos personalizados para cada necessidade.

A unidade é dirigida por Adriana Takata, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Guarulhos, e Bruno Rangel Zakhia Freitas, graduado pela Universidade de Alfenas e pós-graduado em Ortopedia pela Anclivepa. Eles lideram uma equipe de especialistas altamente capacitados, que realizam diagnósticos precisos, exames avançados e tratamentos focados no cuidado integral dos animais.

Além das especialidades médicas, a unidade recém-inaugurada oferece hotel, creche, banho e tosa, e uma loja completa de produtos para pets, permitindo que os tutores tenham tranquilidade ao se ausentar. O atendimento funciona das 9h às 18h, sempre aliado à atualização profissional constante da equipe, com cursos e treinamentos que reforçam a qualidade de cada procedimento.

“Preparamo-nos com qualificação profissional, equipamentos modernos e instalações pensadas para atender todas as necessidades dos pets”, destaca Adriana. “Nosso compromisso é oferecer seriedade, profissionalismo e dedicação, unindo saúde, cuidado e conforto para animais e tutores.”

O MasterClin Vila Oliveira convida todos os tutores a conhecerem a unidade, a equipe especializada e os serviços completos. Um espaço que alia medicina, lazer e estética, garantindo que cada pet receba atenção, carinho e cuidados de excelência.

Além disso, a clínica se destaca pelo atendimento personalizado e pela abordagem humanizada, oferecendo orientação completa aos tutores sobre a saúde e o bem-estar dos animais. Cada consulta é planejada para compreender as necessidades físicas e emocionais do pet, fortalecendo o vínculo entre tutor e animal.

A unidade também busca ser referência em prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, priorizando equipamentos modernos e técnicas avançadas, sempre em sintonia com as tendências da medicina veterinária. O MasterClin Vila Oliveira constrói assim um ambiente seguro, acolhedor e confiável, onde cada pet é tratado com atenção e dedicação, refletindo a confiança que os tutores depositam na clínica.

DESTAQUE

MasterClin

Unidade 1: Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 37 – Brás Cubas

Telefones: (11) 4722-7626/97385-1415

Unidade 2: Av. Ricieri José Marcatto, 86 – Vila Suíssa

Telefones: (11) 4792175/94467-8880

Unidade 3: Av. Frederico Straube, 384, Vila Oliveira

Telefone: (11) 95058-9140

Instagram: @masterclin.vet/@masterclin.pet

Foto 1 – Adriana Takata lidera a equipe especializada em mais de 12 áreas da medicina veterinária

Foto 2 – Equipe da unidade Vila Oliveira do MasterClin Centro Veterinário, pronta para oferecer atendimento completo e de qualidade para cães e gatos