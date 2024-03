Massfix levando projeto “Vidro Vira Vidro” para as escolas de Mogi 

Líder na reciclagem de cacos de vidro na América Latina, a Massfix contribui mais uma vez para a comunidade local, levando o projeto “Vidro Vira Vidro” para as escolas de Mogi das Cruzes. Organizando uma ação de conscientização ambiental através de gincanas e palestras educativas sobre a reciclagem de resíduos sólidos.

As atividades tiveram início em 11 de março, com o calendário de palestras seguindo nos dias 18 e 20 de março. Já as atividades educativas acontecem nos dias 22 e 24 de abril em quatro escolas selecionadas. A ação é uma iniciativa especial para compartilhar com os estudantes a importância da reciclagem para a preservação do meio ambiente. Sob o tema “O nosso planeta é o nosso lar”, será abordado como cada indivíduo tem um papel crucial nesse processo e como a reciclagem é uma das formas mais eficientes de fazer a diferença.

Além das atividades de conscientização durante a rotina escolar, a Massfix vai fornecer todo material informativo para aprofundar o conhecimento dos estudantes sobre o tema. Em abril, as atividades são encerradas com gincanas envolvendo brincadeiras relacionadas ao projeto de reciclagem “Vidro Vira Vidro”, proporcionando uma oportunidade divertida de aprendizado. Além disso, em frente às escolas, serão instalados equipamentos de PEV’s para a coleta de vidros, que ficarão disponíveis por alguns dias, para que todos da comunidade escolar possam participar ativamente desse processo.

Os pontos de coleta de vidro estão posicionados nas seguintes escolas:

EM Monteiro Lobato;

EM Kaoru Hiramatsu;

EM Coronel Almeida;

CEl Richer Romano Neto.