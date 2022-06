Marco Bertaiolli realiza palestra na Associação Comercial de Mogi￼

A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) recebe no próximo dia 23 de junho, às 18 horas, o vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), o deputado federal Marco Bertaiolli, para uma palestra aos empresários mogianos e do Alto Tietê. Durante o evento, o ex-presidente da ACMC apresentará diversos assuntos voltados ao empreendedorismo, como o Refis do Simples Nacional e a prorrogação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

O evento voltado aos empresários e contadores do município e Região, tem o objetivo de orientar e apresentar os programas que podem auxiliar os empreendedores, especialmente, neste momento de retomada econômica. Para participar do evento é preciso se inscrever gratuitamente por meio deste link.

Durante a palestra, Bertaiolli, que é presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, falará sobre a atualização da tabela do Simples Nacional, Refis do Simples Nacional, Fundo Garantidor de Operações de Crédito, além da prorrogação do Pronampe.

“Essa palestra é uma oportunidade para os empresários e contadores descobrirem de que forma podem acessar esses programas e tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Entre os temas, temos o Refis do Simples, que pode ajudar muitos empreendedores de Mogi e Região a renegociarem suas dívidas”, ressaltou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman. O evento conta com o apoio da Associação dos Empresários Contábeis (Aescon) Alto Tietê. A Associação Comercial de Mogi fica na rua Barão de Jaceguai, 674, Centro.