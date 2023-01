 Marcio Alvino é o parlamentar mais assíduo da Câmara dos Deputados

Marcio Alvino é o único deputado federal com 100% de presença em todas as sessões deliberativas da 55ª legislatura e 56ª legislatura, ou seja, em seus dois mandatos no Congresso Nacional, ele esteve presente em todas as sessões destinadas à votação, sem faltas justificadas ou abonadas por viagens oficiais. Tais dados são baseados em registros oficiais da Câmara, conforme divulgado no último domingo (22), pelo site “Congresso em Foco”.

“Reforçando o meu compromisso com a população, finalizo mais este mandato com 100% de presença, comparecendo a todos os dias de trabalho. Sei que não faço mais do que minha obrigação, meu dever perante a sociedade é representar todos os que depositaram em mim sua confiança. Por dois mandatos consecutivos sou o único deputado federal e sem nenhuma falta e com frequência absoluta em todas as sessões deliberativas desde o primeiro dia de mandato. Assumi esse compromisso no primeiro ano de mandato e sigo trabalhando para garantir melhorias e importantes conquistas para os municípios paulistas.” destaca Alvino

ATUANTE

Vale lembrar que Marcio Alvino é o único deputado federal com o gabinete com Sistema de Gestão da Qualidade certificado ISO 9001:2015, proporcionando maior controle de gastos, transparência e padronização das atividades, entre outros aspectos de um gestor comprometido com a população. Durante o primeiro mandato, destinou quase 285 milhões em recursos, sendo que mais de R$ 231 milhões foram para a saúde e assistência social, com destaque para as Apaes do Estado de São Paulo, com mais de R$ 33 milhões de investimentos, entidade de extrema importância e foco do seu trabalho.