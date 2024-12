Marcelo Inocêncio é o novo presidente da OAB de Mogi das Cruzes

A 17ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mogi das Cruzes realizou a eleição para os cargos de presidente, vice, secretários geral e adjunto e tesoureiro para o próximo triênio 2025/2027 na quinta-feira (21) e também foi sede da eleição para a seção do estado de São Paulo.

Em Mogi, o vencedor foi Marcelo Inocêncio com 1.120 votos válidos, chegando a 51,09% do total. Esta foi a primeira eleição de forma on-line, em que o advogado poderia votar da própria Ordem, como do seu celular ou de sua casa. “Em meia hora após o pleito, já tínhamos o resultado”, confirmou o futuro presidente.

Com a vitória, este é o terceiro mandato do advogado especializado em direito penal frente á OAB de Mogi das Cruzes. As duas primeiras foram em 2013 e 2018, em que venceu após reeleição. “Quando recebi a Casa dos Advogados no primeiro mandato, percebi que ela estava sem atividade, parada, ssem vida, o advogado não a frequentava. A nossa ideia foi começar o processo de mudança, trazendo o profissional e modernizando os serviões e a estrutura”, revela Marcelo.

Nesse momento, criou a regional da CAASP (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), construiu um prédio no fundo da OAB com livraria, dentista à disposição e farmácia completa para atender a advocacia e a família.

Na chapa deste ano, que levou o seu próprio nome, tinha Ana Paula Andrade (vice-presidente), Renata Palmeira (secretária geral), Fábio Camargo (secretário adjunto) e Miguel de Souza (tesoureiro).

Com isso, continuará o trabalho de modernização que o seu sucessor, Dirceu do Valle, ajudou a implementar: “Ele continuou o trabalho que iniciamos na minha época e modernizou todas as tecnologias e as salas da Ordem dentro dos fóruns. Vamos seguir o trabalho de modernização e de orientação para os advogados que necessitarem de ajuda para se adaptarem ao mundo moderno”.

Além disso, pretende colocar atendimento médico, uma vez por semana, no ambulatório da CAASP e oferecer consultas com psicólogo.

Com relação a sua relação com o presidente de São Paulo, Leonardo Sica, que também é mogiano, conta que será harmoniosa, pois o objetivo é em comum: melhorar sempre o exercício da advocacia.

A posse de Inocêncio está prevista para 1ª de janeiro de 2025, e garante que a OAB continuará ativa, protegendo o exercício da profissão e buscando trazer o melhor equipamento para a advocacia.

Chapa de Inocêncio é eleita com 1.120 votos