Maratona de Compras do Mogi Shopping segue até domingo

Com descontos de até 50%, as lojas do Mogi Shopping já estão prontas para receber os clientes que irão “maratonar as ofertas”. O diferencial desta edição está nas vantagens e benefícios disponibilizados no aplicativo Mogi Shopping.

As promoções começaram na segunda, dia 16, e seguem até domingo, dia 22 de janeiro. As lojas participantes podem ser identificadas através da sinalização na vitrine.

Ao baixar o APP, o cliente pode visitar um espaço exclusivo para relaxar após as compras. Neste espaço também é possível resgatar brindes, através do cadastro de notas/cupons fiscais, das lojas participantes da Maratona de Compras, no Clube de Fidelidade do APP. Para aderir é necessário baixar o APP, clicar no ícone Juntos (na tela principal), fazer o cadastro pessoal e enviar as Notas ou Cupons Fiscais das compras realizadas no shopping. Neste primeiro momento, o programa de fidelidade oferece brindes exclusivos do Mogi Shopping para clientes que somarem 250, 300 ou 450 pontos. Os brindes podem ser retirados no SAC, de segunda a domingo, de 10h às 22h.

“A iniciativa permite que o Mogi Shopping se aproxime ainda mais dos clientes, realizando ações direcionadas para diferentes segmentos, já que reconhecerá cada um deles e poderá individualizar o relacionamento, seja através de ações promocionais ou proporcionando experiências no empreendimento”, explica a gerente de marketing do Shopping, Gisele Mesquita.