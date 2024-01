Maratona de Compras do Mogi Shopping oferece descontos de até 70% 

O Mogi Shopping realiza, de 7 a 17 de janeiro, a “Maratona de Compras 2024”. Serão onze dias de liquidações nas lojas do empreendimento com descontos que podem chegar a 70% na tradicional ação de início de ano.

Durante a maratona, a partir deste domingo, clientes encontrarão artigos e produtos do amplo mix de lojas e marcas dos segmentos de moda, calçados, acessórios, beleza, artigos para casa, entre outros, com condições especiais e preços atrativos preparados pelos lojistas que estão participando da campanha.

Entre as lojas participantes, há peças com redução de preço de até 70%, descontos progressivos, estabelecimentos com 50% de desconto em todos os produtos e ofertas em que na compra de dois artigos, o terceiro sai de graça, entre outras promoções e condições especiais.

Antes, no sábado (6/1), às 13h, o Mogi Shopping encerra a campanha de Natal “Viva a Magia” com o sorteio do Honda HRV 2024 zero quilômetro. Também será o último dia de visitas à decoração temática na Praça de Eventos, das 10h às 22h. Estão previstas, nesse dia, as três últimas sessões da temporada de chuva de neve: às 15h, 17h30 e 19h30.

Sexta-feira (5/1) é o último dia para os clientes juntarem R$ 600 em compras realizadas nas lojas participantes, cadastrarem no aplicativo do shopping e retirarem os cupons, no Ponto de Trocas, ao lado da loja Renner, e assim concorrerem ao carro.

Para o encerramento em grande estilo e festivo, o shopping receberá, no sábado, personagens do filme Frozen, que irão interagir com a criançada e o público em geral em dois momentos: das 13h às 14h30 e das 15h30 às 16h30.

SERVIÇO:

“Maratona de Compras” – Mogi Shopping

Quando: de 7 a 17 de janeiro de 2024

O que: Descontos e ofertas especiais em diversas lojas que aderiram à campanha de liquidações.

Encerramento Promoção “Viva a Magia”

6 de janeiro:

– Sorteio do carro zero, às 13h.

– Último dia de visita à decoração temática, das 10h às 22h, com chuva de neve às 15h, 17h30 e 19h30.

– Encontro com personagens Frozen, das 13h às 14h30 e das 15h30 às 16h30.