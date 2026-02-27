Maquiagem e glitter exigem cuidado para evitar alergias e lesões nos olhos

Especialista alerta para riscos de produtos não regularizados

O uso de maquiagem artística, glitter e tintas corporais tem se tornado cada vez mais comum em festas, festivais, shows e eventos comemorativos. Apesar do apelo estético, a aplicação inadequada desses produtos pode provocar irritações na pele, reações alérgicas e até lesões oculares.

Segundo Fernanda Ribeiro, docente do curso de Estética e Cosmética do Centro Universitário Braz Cubas, os principais problemas estão relacionados ao uso de produtos não regularizados e à aplicação incorreta. “Esses itens costumam ter pigmentos mais intensos e, muitas vezes, não possuem registro adequado. A probabilidade de intercorrências é significativa, tanto na pele quanto na região dos olhos”, explica.

Fatores como calor, transpiração excessiva e longos períodos de uso também aumentam os riscos, já que o produto pode escorrer para áreas sensíveis do rosto. Por isso, a recomendação é optar por itens industrializados e regularizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sempre verificando o número de registro na embalagem. “Produtos improvisados ou artesanais podem conter substâncias prejudiciais. Natural não significa seguro”, alerta.

O glitter merece atenção redobrada, principalmente quando não é próprio para uso cosmético. Por ser composto por partículas pequenas e rígidas, pode atingir os olhos e causar irritações, inflamações e até microlesões na córnea, especialmente quando associado ao uso de colas inadequadas.

Para quem possui pele sensível, o ideal é realizar um teste de toque de 24 a 48 horas antes da aplicação. Manter a pele hidratada, evitar o uso sobre áreas lesionadas e aplicar um primer adequado também contribuem para reduzir riscos.

Durante o uso, é importante reforçar a hidratação e observar sinais de alerta como vermelhidão, dor, inchaço ou coceira. “Ao perceber qualquer reação adversa, a orientação é lavar a área com água corrente e, caso os sintomas persistam, procurar avaliação médica”, orienta a especialista.

A remoção completa da maquiagem ao final do dia é fundamental para preservar a saúde da pele. O ideal é utilizar demaquilante adequado, sabonete facial calmante, tônico ou água termal e finalizar com creme nutritivo. Também é recomendado evitar água muito quente, que pode comprometer a barreira de proteção cutânea.

Sobre Braz Cubas

Foto 1 – Uso de maquiagem artística e glitter exige cuidados redobrados; produtos não regularizados e aplicação incorreta podem causar alergias, irritações e até lesões oculares

Foto 2 – Especialista do Centro Universitário Braz Cubas orienta sobre riscos da maquiagem artística e reforça a importância de utilizar itens regularizados pela Anvisa para evitar reações adversas