Manutenção interrompe abastecimento de água em mais de 70 bairros nesta quarta

Na noite desta quarta-feira (07/12), a partir das 19h, o Semae executará obras para melhorias dos sistemas de captação e abastecimento de água, além de manutenção. Para realizar os trabalhos, será necessária uma paralisação temporária na distribuição de água, até as 2h da madrugada de quinta (08/12) e afetará o abastecimento em alguns bairros (relação abaixo), principalmente nos imóveis que não têm caixa d’água. A normalização está prevista para ocorrer ao longo da quinta-feira, devendo se estabilizar à noite.

A autarquia instalará equipamentos de medição nas cabines de energia elétrica da estação de captação e da Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro. Os serviços de manutenção serão para reparo em válvula do sistema de captação de água bruta, no rio Tietê, e na adutora (tubulação de grande porte) da ETA Leste.

Embora os serviços estejam previstos para terminar às 2h da madrugada, a normalização do abastecimento leva um pouco mais de tempo devido à necessidade de reiniciar a captação e o tratamento da água, estabilizar a pressão, encher os reservatórios e retomar a distribuição.

Por isso, o Semae recomenda que os moradores economizem água, evitando a lavagem de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Bairros afetados:

Distritos de Cezar de Souza e Sabaúna (incluindo Botujuru/Vila São Paulo)

Alto da Boa Vista

Alto do Ipiranga

Alto da Glória

Caixa d’Água Velha

Caminho do Mar

Centro

Chácara das Flores

Cidade Jardim

Conjunto Álvaro Bovolenta

Conjunto Cocuera

Conjunto Nova Bertioga

Conjunto São Sebastião

Conjunto Seki

Conjunto Thaysa

Estância dos Reis

Fazenda Rodeio (condomínio Bella Cittá)

Jardim Aracy

Jardim Armênia

Jardim Avenida

Jardim Camila

Jardim Jussara

Jardim Maricá

Jardim Mogi

Jardim Nair

Jardim Nathalie

Jardim Náutico

Jardim Paulista

Jardim Primavera

Jardim Rodeio

Jardim Rubi

Jardim Santa Carolina

Jardim Santista

Jardim São Francisco

Jardim Veneza

Jardins do Paraíso

Loteamento Alvorada

Loteamento João Villanova

Mogi Moderno

Mogilar

Nova Estância

Nova Mogilar

Parque Monte Líbano

Parque Morumbi

Parque Residencial Itapeti

Ponte Grande

Real Park

Residencial Algarve

Residencial Nair

Socorro

Vila Áurea Maria

Vila Avignon

Vila Brasileira

Vila Caputera

Vila Celeste

Vila Cidinha

Vila da Prata

Vila Flávio

Vila Jafet

Vila Melchizedec

Vila Nancy

Vila Natal

Vila Nova União

Vila Oliveira

Vila Oroxó

Vila Partênio

Vila Pomar

Vila Ressaca

Vila Rubens

Vila São Francisco

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Sarah Avignon

Vila Socorro Velho

Vila Victória