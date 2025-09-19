Manobras radicais agitam segunda etapa do Circuito Bertioguense de Surf

A segunda etapa do Circuito Bertioguense de Surf será realizada no sábado (20) e domingo (21), a partir das 8h, no Canto de São Lourenço, próximo à praia do Riviera, em Bertioga. O evento reúne atletas em diversas categorias, incluindo sub-12, sub-14, sub-16, sub-16 feminino, sub-18, open, master, longboard e kahuna, em busca de pontos na classificação geral da temporada, que conta com três etapas.

Promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Bertioga, em parceria com a Associação Bertioguense de Surf e sob supervisão da Federação Paulista de Surf, a competição oferece aos melhores colocados a oportunidade de garantir vaga no Circuito Paulista, Hang Loose Surf Attack, que revelou nomes como Gabriel Medina, Ítalo Ferreira e Filipe Toledo.

Além das disputas, a prefeitura oferece aulas gratuitas de surf no Complexo Esportivo Pé N’areia, na Praia da Enseada, voltadas a jovens de sete a 17 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Ginásio Municipal Alberto Alves, mediante apresentação de cópia de documento de identificação e comprovante de residência. As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, em horários variados entre 8h e 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Secretaria de Esportes e Lazer: (13) 3317-2004.

