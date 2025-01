Maker e robótica estão nos planos de ensino da Saint Thomas

Robótica é o diferencial para os alunos matriculados

O colégio Saint Thomas, de Mogi das Cruzes, já estudaram diferenciais para o ano letivo de 2025. A partir do início deste semestre, a escola contará com as aulas de robótica, fruto de uma parceria com a empresa Nave à Vela. Essa iniciativa traz a experiência maker para os alunos, abordando não apenas robótica, mas também temas como desenvolvimento socioemocional e metodologias ativas. Essas metodologias estimulam os alunos a resolver problemas do dia a dia de maneira prática e criativa.

De acordo com o professor maker, incluindo as aulas de robótica, Mr Francolino, o objetivo das aulas maker “é promover a autonomia dos estudantes, incentivando o pensamento crítico, a colaboração e o letramento tecnológico, habilidades indispensáveis na atualidade”.

As aulas serão oferecidas semanalmente para as turmas do 1º ao 5º ano, em que terão a oportunidade de aprender a utilizar ferramentas e equipamentos, como a impressora 3D, ampliando ainda mais seu conhecimento e competências.

“A impressora criará objetos tridimensionais a partir de modelos digitais. Estes modelos partem do conteúdo trabalho no espaço maker com os alunos. Será uma experiência incrível”, conta Ms Rita Harvey, diretora administrativa do colégio.

A iniciativa é essencial para conectar os alunos à tecnologia de forma significativa, preparando-os para o futuro e desenvolvendo habilidades fundamentais para a vida e para o mercado de trabalho.

De acordo com o professor Mr Francolino, as aulas maker são uma abordagem educacional que combina robótica e cultura maker para promover habilidades práticas e criativas em estudantes.

“Essa abordagem educacional enfatiza a importância da experimentação, do erro e da aprendizagem prática. Ela permite que os alunos desenvolvam projetos de robótica, trabalhando com eletrônica, mecânica e programação”, enfatiza.

Além das inovações planejadas pela escola, Ms Rita Harvey destaca que estão com rematrículas abertas: “O colégio atende crianças desde a Educação Infantil, a partir dos 2 anos, até o 5º ano do Ensino Fundamental, oferecendo ensino bilíngue por meio de uma experiência imersiva”.

Além disso, disponibiliza período integral com horário flexível, das 7h30 às 18h30, com alimentação saudável. As turmas do período integral contam com diversas atividades, como aulas de francês avançado, Língua Brasileira de Sinais (Libras), e modalidades esportivas variadas, como futebol, vôlei, taekwondo, jiu-jitsu, circo, entre outras.

Foto 1 – Escola inseriu aulas de robótica no ano letivo de 2025

Foto 2 – A diretora Rita Harvey explica sobre a aula Maker