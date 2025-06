Maison Complex tem sua inauguração em Mogi das Cruzes

Com spa integrado, Dia da Noiva e serviços de manicure, de cabeleireiro e bem-estar, espaço está estrategicamente localizado na Vila Oliveira; coquetel de inauguração acontece na quarta-feira (25)

Um novo e completo espaço de beleza, de estética e de bem-estar está chegando em Mogi das Cruzes. Estrategicamente localizado na Vila Oliveira (rua Carmela Dutra, 303), o Maison Complex oferece um conceito moderno, sofisticado, acolhedor e inovador, com direito a serviços premium e experiências únicas. A inauguração acontece na quarta-feira (25), às 19h, com coquetel para convidados. O empreendimento oferece, entre seus diferenciais, spa integrado e “Dia da Noiva” com equipe e espaço exclusivos para atendimento.

O Maison Complex traz a assinatura da empresária Mary Oliveira. A cabeleireira, visagista e coach do setor da Beleza tem mais de 25 anos de experiência no segmento. O empreendimento também terá no comando o empresário, jornalista e gestor público Marcello Barbosa. A dupla adianta que a proposta do Maison é oferecer mais que atendimento diferenciado e serviços premium aos clientes. A ideia é proporcionar experiência aos frequentadores, sejam homens ou mulheres, e independentemente da idade: “O cuidado não é somente uma questão estética. Precisamos trazer à tona a melhor versão de cada um. Por isso, ouvimos o cliente, para entendermos o que ele quer e precisa; para correspondermos às suas expectativas”, analisa Mary.

Os empresários escolheram uma casa centenária, no coração da Vila Oliveira, para abrigar a unidade mogiana do Maison Complex. São 235 metros quadrados de espaço, incluindo área externa, e serviço de vallet, para receber os clientes com total comodidade, segurança e infraestrutra de ponta.

Na área capilar, o salão oferece abordagem completa em tratamento, coloração, corte, visagismo e penteados. O espaço também conta com maquiagem, manicure e pedicure (incluindo unhas de fibra de vidro e de gel – blindagem e esmaltação) e podologia. No segmento de embelezamento do olhar, há extensão de cílios, micropigmentação e designer de sobrancelhas.

Carboxiterapia e Criolipólise

Na estética, entre os procedimentos disponíveis estão drenagens corporal e facial; massagem modeladora; limpeza de pele com hidratação ou com peeling; microagulhamento facial; mesoterapia facial e papada; jato de plasma; ultrassom; depilação a laser; carboxiterapia e criolipólise (congelamento de células de gordura): “Estamos trazendo para Mogi das Cruzes mais de duas décadas de experiência no ramo, além de profissionais altamente capacitados, para proporcionarmos o que há de melhor em cuidados de beleza e de bem-estar”, complementa Barbosa.

SPA

Para quem quer escapar da rotina, o Maison Complex conta com SPA integrado e que pode ser usufruído no modelo “Day Use” (uso de um dia). A estrutura tem serviços de relaxamento, de saúde e de beleza. Hidromassagem com cromoterapia e aromaterapia estão entre os diferenciais deste item.

”Dia da Noiva”

No “Dia da Noiva” do Maison Complex, noivas e madrinhas terão atendimento exclusivo e personalizado, em ala reservada, aconchegante e super equipada, com direito a refeições e serviço de massagem no local.

O salão vai funcionar de terça-feira a sábado, das 9h às 19h. Pagamentos serão aceitos em dinheiro, Pix ou cartão de débito e de crédito. Mais informações sobre os serviços e agendamentos podem ser obtidos pelo telefone (11) 99601-4449 (WhatsApp).

Maison Complex inovará o mercado de beleza em Mogi das Cruzes