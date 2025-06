Mais do que um polo comercial: Mogi Shopping valoriza a música e a cultura para todos os públicos

Música de qualidade e experiência enriquecedora e acolhedora aos visitantes são pontos de uma iniciativa produzida pelo Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, promovendo performances gratuitas de piano ao vivo. A proposta reforça o papel do empreendimento como um polo cultural da cidade.

Dois nomes de destaque da música clássica participam da agenda: Diego Novaes, com apresentações às terças e quintas, das 12h30 às 14h, e o maestro Niquinho, que se apresenta todo terceiro domingo do mês, às 16h30.

Os concertos são realizados em um raro piano de cauda Steinway, datado de 1909, símbolo de elegância e respeito à arte. Esse instrumento foi incorporado ao ambiente da Praça de Eventos, recentemente revitalizada com projeto assinado pela renomada arquiteta Sandra Pini.

O ambiente acolhedor e a programação musical antecipam o tom do “Mogi In Concert”, evento autoral que estreou em 13 de junho, com a Orquestra Sinfônica Jovem e artistas locais.

Esta parceria com a orquestra rendeu ao centro de lazer e compras destaque nacional: o projeto é finalista do Prêmio Abrasce 2025, na categoria Eventos e Promoções, a mais importante premiação do setor de shopping centers no país.

Outro destaque do shopping é o programa Vida em Movimento, finalista na categoria Newton Rique de Sustentabilidade | ESG. Desenvolvido há nove anos, o projeto é pioneiro na região do Alto Tietê e promove saúde, autoestima e inclusão social para cerca de 100 mulheres com mais de 40 anos.

Com uma estrutura completa e acolhedora, o shopping funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas das 10h às 22h, de segunda a sábado; e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

