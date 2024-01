Mais diversão para as férias: Clube de Campo de Mogi entrega novo toboágua 

Com a chegada do calor e do período de férias, nada melhor do que momentos à beira da piscina. E o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) tem se destacado pelas recentes melhorias em suas instalações, entregando aos sócios e visitantes um ambiente ainda mais agradável e convidativo para o lazer e o bem-estar. A mais recente atração é o novo toboágua do Parque Aquático, entregue pela diretoria executiva, juntamente com novos guarda-sóis e espreguiçadeiras, proporcionando um cenário ideal para os dias de sol e calor.

Essas melhorias têm impactado diretamente a experiência dos associados e visitantes, oferecendo mais conforto e comodidade, para que possam desfrutar plenamente da área da piscina e aproveitar momentos de relaxamento e diversão com a família.

No primeiro semestre, a diretoria do complexo de esportes e lazer mogiano já havia realizado a entrega de outra melhoria muito esperada por todos: o aquecimento da piscina semiolímpica.

Além disso, as obras de ampliação da Academia, previstas para serem finalizadas no primeiro semestre de 2024, ampliarão as opções de atividades físicas e de lazer, oferecendo mais espaço, conforto e equipamentos para os associados, enquanto as melhorias no parque aquático proporcionam mais opções de diversão e entretenimento para todas as idades, consolidando o Clube como um local ideal para momentos inesquecíveis.

Para o presidente do CCMC, João Bosco, a entrega do novo toboágua, com outras iniciativas recentes, reflete o compromisso da diretoria em oferecer um ambiente que proporcione momentos de diversão, relaxamento e convivência para toda a família.

“Nosso objetivo é consolidar o nosso complexo como um espaço verdadeiramente para todos, onde as pessoas possam criar memórias inesquecíveis e desfrutar de momentos especiais. Estamos ansiosos para continuar investindo e aprimorando as nossas instalações, visando sempre atender e superar as expectativas de todos que frequentam o Clube de Campo. Esperamos que todos se sintam em casa e usufruam de tudo o que oferecemos com muita alegria e satisfação”, diz Bosco.