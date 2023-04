Mais de mil pessoas agitam Páscoa do Clube de Campo de Mogi 

Os associados do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) comemoraram no último domingo (2/4) mais uma Páscoa. Ao todo, mais de mil pessoas marcaram presença no complexo esportivo e de lazer que contou com atividades recreativas para crianças e familiares, além de um especial passeio de trenzinho pelas ruas do entorno do CCMC.

As famílias presentes no evento puderam se divertir no gramado society “Maurício Machado de Mello” com brinquedos infláveis garantindo a alegria de todas as idades. Do lado de fora, o casal de coelhinhos acompanhou o público em um passeio repleto de aventura e muitas guloseimas. O trenzinho foi a grande atração do domingo, unindo as famílias e proporcionando um passeio inesquecível.

De acordo com a diretora social interina do Clube de Campo, Karin Camargo, a Páscoa foi um sucesso, com a adesão em peso das famílias associadas. “Momentos especiais como este são eternizados na memória de cada núcleo familiar e também na história do Clube de Campo. Preparamos tudo com muito carinho e atenção para acolher nossos associados da melhor maneira e o número de pessoas só tem aumentado no decorrer de cada atividade. Seguimos trabalhando com muito afinco para aprimorarmos cada vez mais nossas atividades sociais e proporcionar momentos únicos na vida de cada associado”, comemorou Karin.