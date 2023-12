Mais de 90% das demandas do aplicativo Colab foram concluídas

O Departamento de Defesa dos Usuários do Serviço Público e a Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizaram o encontro anual de Pontos Focais da Ouvidoria. A apresentação dos resultados foi feita na Escola de Empreendedorismo, junto à equipe de gestão da Ouvidoria.

Os colaboradores que integram a equipe da Ouvidoria nos mais diversos departamentos da administração municipal estão envolvidos diariamente no relacionamento com os munícipes e registros de solicitações de pedidos de serviços. A equipe, com 178 profissionais, foi a responsável direta pelos resultados que o departamento apresentou ao longo do ano, com maior ênfase após março, quando foi implantado o aplicativo para celular “Colab”.

Em nove meses, o aplicativo registrou mais de 12.500 usuários (média de 1.600 por mês) e crescimento de mais de 340% no autosserviço da utilização da plataforma. Mais de 90% das demandas foram concluídas até novembro (cerca de 3.460 pedidos estão em andamento) e o tempo de resposta caiu foi de 128 dias para média de 20 dias.

Dentro do aplicativo Colab é possível fazer 40 tipos diferentes de solicitações. Cada uma segue prazos descritos na carta de serviços, que variam de 30 a 90 dias, de acordo com a necessidade de cada demanda.

Ao baixar o aplicativo, o usuário informa alguns dados pessoais (que são preservados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados) e informações para contato. Depois de finalizar o pedido de serviço, o prazo para resposta é informado, o andamento do pedido pode ser acompanhado e a resposta é registrada junto ao pedido, dentro do aplicativo.