Mais de 70 bairros deverão ficar sem água nesta quinta; veja lista

Nesta quinta-feira (10/08), o Semae fará uma manutenção na adutora que liga a Estação de Captação, no Rio Tietê, às estações de tratamento Centro e Leste. Será necessário suspender a distribuição de água das 4h às 13h. A normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer da madrugada e da manhã de sexta (11).

A autarquia recomenda aos moradores das regiões afetadas (veja relação abaixo) utilizar com economia a água armazenada em suas caixas-d’água, evitando a limpeza de carros e quintais e o desperdício em tarefas domésticas essenciais como a lavagem de louças e de roupas, além de reduzir o tempo de banho.

Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.

Mais informações pelo telefone 115.

Locais onde haverá suspensão do abastecimento:

Distritos de Cezar de Souza e Sabaúna (incluindo Botujuru/Vila São Paulo)

Alto da Boa Vista

Alto do Ipiranga

Alto da Glória

Caixa d’Água Velha

Caminho do Mar

Centro

Chácara das Flores

Cidade Jardim

Conjunto Álvaro Bovolenta

Conjunto Cocuera

Conjunto Nova Bertioga

Conjunto São Sebastião

Conjunto Seki

Conjunto Thaysa

Estância dos Reis

Fazenda Rodeio (condomínio Bella Cittá)

Jardim Aracy

Jardim Armênia

Jardim Avenida

Jardim Camila

Jardim Jussara

Jardim Maricá

Jardim Mogi

Jardim Nair

Jardim Nathalie

Jardim Náutico

Jardim Paulista

Jardim Primavera

Jardim Rodeio

Jardim Rubi

Jardim Santa Carolina

Jardim Santista

Jardim São Francisco

Jardim Veneza

Jardins do Paraíso

Jundiapeba

Loteamento Alvorada

Loteamento João Villanova

Mogi Moderno

Mogilar

Nova Estância

Nova Mogilar

Parque Monte Líbano

Parque Morumbi

Parque Residencial Itapeti

Ponte Grande

Real Park

Real Park Tietê

Residencial Algarve

Residencial Nair

Socorro

Vila Áurea Maria

Vila Avignon

Vila Brasileira

Vila Caputera

Vila Celeste

Vila Cidinha

Vila da Prata

Vila Flávio

Vila Jafet

Vila Melchizedec

Vila Nancy

Vila Natal

Vila Nova União

Vila Oliveira

Vila Oroxó

Vila Partênio

Vila Pomar

Vila Ressaca

Vila Rubens

Vila São Francisco

Vila São João

Vila São Sebastião

Vila Sarah Avignon

Vila Socorro Velho

Vila Victória