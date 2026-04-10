Ortopedia veterinária ganha destaque no do MasterClin

Clínica oferece tratamento para cães e gatos

A ortopedia veterinária tem papel fundamental na qualidade de vida dos pets, especialmente diante do aumento de casos relacionados a problemas articulares, fraturas e doenças de coluna. Em Mogi das Cruzes, o MasterClin Centro Veterinário oferece atendimento especializado na área, com consultas, exames e cirurgias ortopédicas para cães e gatos.

O médico-veterinário Bruno Rangel Zakhia Freitas, especialista em ortopedia e cirurgia de tecidos moles e sócio do centro veterinário ao lado da também veterinária Adriana Takata Zakhia, explica que as principais demandas atendidas pela clínica estão ligadas a lesões de ligamentos, fraturas, artrose e alterações na coluna vertebral. Segundo ele, esses problemas podem ter diferentes origens:“Eles podem estar correlacionados à genética, a traumas, como acidentes, e também à obesidade, muitas vezes associada ao sedentarismo”.

Entre os sinais que devem chamar a atenção dos tutores estão quando o animal passa a mancar, deixa de andar ou apresenta mudanças de comportamento, ficando mais quieto do que o habitual. Nessas situações, a avaliação precoce é essencial para aumentar as chances de recuperação.

No MasterClin, os atendimentos e diagnósticos começam com consulta clínica e exames de imagem, como radiografia, realizados na própria unidade. Em casos mais complexos, os pacientes são encaminhados para exames complementares, como ressonância magnética e tomografia. “Diagnóstico e tratamento precoce aumentam exponencialmente as chances de levar a um processo de cura e de melhoria da qualidade de vida”, destaca o veterinário.

Quando o tratamento conservativo — feito com medicamentos e fisioterapia — não apresenta resultados satisfatórios, a cirurgia passa a ser indicada. A clínica realiza procedimentos considerados complexos, como cirurgias de coluna vertebral, correção de desvios angulares dos membros, além de intervenções em joelhos e cotovelos afetados por doenças articulares e lesões ligamentares.

Além dos procedimentos cirúrgicos, o MasterClin também acompanha pacientes em tratamento clínico. Apesar de não oferecer fisioterapia na própria estrutura, a clínica realiza o encaminhamento para profissionais especializados da região, garantindo a continuidade da reabilitação.

A prevenção também é um dos principais pontos destacados pela equipe. A manutenção do peso adequado e a prática regular de atividades físicas, como caminhadas, são medidas fundamentais para reduzir o risco de doenças ortopédicas em cães e gatos.

Para o especialista, a orientação mais importante aos tutores é não ignorar os primeiros sinais de dificuldade de locomoção. “Quanto mais cedo o animal for avaliado, maiores são as chances de evitar complicações e de garantir que ele tenha uma vida mais confortável e saudável”, ressalta.

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O veterinário Bruno Rangel Zakhia Freitas é especialista em ortopedia e um dos responsáveis pelo atendimento na área no MasterClin