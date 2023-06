Mais de 30 associados do Clube de Campo participam de caminhada em Luís Carlos 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou uma caminhada em Luís Carlos, distrito de Guararema, e reuniu mais de 30 associados para um dia de diversão, entretenimento e aventura. Ao todo, foram 10km com trajeto de ida e volta, saindo da tradicional estação de trem e percorrendo trechos turísticos e de grande presença na natureza.

Essa foi a segunda edição do evento, acompanhado pelos professores Christian, Marcel e Paulo. Durante as atividades, as paradas foram marcadas por muita interação dos associados, além de pausa para o lanche e hidratação fornecida pelo complexo esportivo e de lazer, que preparou toda a estrutura necessária para os associados.

Para as próximas edições da caminhada do CCMC, o grupo estuda novos trajetos e está aberto para adesões. “Foi um passeio tranquilo e que agradou todos que participaram. Foi um percurso muito bonito e cercado pela natureza. Isso faz bem para nossa saúde e também nos alegra para novos desafios. Inclusive, já temos pedidos para novos eventos”, afirmou o coordenador da Academia do Clube de Campo, Christian Javier Philipps Gonzalez.

Os associados interessados em fazer parte dos eventos periódicos de caminhada do Clube de Campo podem obter mais informações e efetuar inscrições presencialmente na Academia ou pelo telefone (11) 4728-5600 (ramal 5635).